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Işık: “Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığını kutluyoruz”

Bağımsızlık İttifakı 33 Örgüt Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ta ‘artık federasyon yok iki devlet var’ diyerek, tescil ve dünyaya ilan ettiği Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığını ittifakımız kutlamaktadır” açıklamasında bulundu.

11 Şubat 2021 Perşembe 17:30
Işık: “Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığını kutluyoruz”
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Bağımsızlık İttifakı 33 Örgüt Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ta ‘artık federasyon yok iki devlet var’ diyerek, tescil ve dünyaya ilan ettiği Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığını ittifakımız kutlamaktadır” açıklamasında bulundu.
Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle 50 yıldır hiçbir anlaşma ve iş birliğine niyet göstermediğini belirterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderinin “Barış ve Antlaşma” masasında prangaya vurulmasına ittifaklarının şiddetle karşı olduğunu kaydetti.
Kıbrıslı Rumların kendilerini “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin tek sahibi ve hükümranı olarak gördüğünü ifade eden Işık, “Kıbrıs Türk halkını bu haktan men etmeleri uluslararası alanda kabul gördüğü sürece Kıbrıs Türkleri ile anlaşma umutları ve ‘çözümün’ olmayacağını BM görmeli ve KKTC’nin varlığını Kıbrıs Rum devleti gibi kabul etmelidir” dedi.
Işık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs’ta ‘artık federasyon yok iki devlet var’ açıklamasından sonra bunun sona erdiğini kaydetti.

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Kıbrıs Türk Halkı’nın KKTC ile birlikte bağımsızlığını ilan etmesinin esas nedeni olan Kıbrıslı Rumların, Yunanistan ile birlikte 60 yıl önceki uzlaşmazlığının devam ettiğini belirten Işık şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türkü ve mazlum dünyanın önderi Büyük Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’ta ‘artık federasyon yok iki devlet var’ diyerek tescil ve dünyaya ilan ettiği Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığını ittifakımız kutlamaktadır”
Işık, “derneğimiz 30 yıldır öncülüğünü yapmakta olduğu ve BM, AB, TC ve KKTC üst düzey nezdinde vermekte olduğu mücadelede Kıbrıs Türk Halkı’nın muradına ermesinin mutluluğunu onurunu gururunu coşkusunu yaşamaktadır” dedi.
 

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Son Güncelleme: 11.02.2021 19:05
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