Işık: “Kıb-Tek’in tüketicilerin kâbusu olmaktan çıkarılması gerek”

Zamlı elektrik faturalarının iptal edildiğinin açıklandığını ancak mart ayına ait yeni faturaların tüketicilere gönderilmediğini belirten Işık, tüketicilere SMS ile gönderilen elektrik faturalarında ödeme kalemlerinin ve miktarlarının gösterilmemesini eleştirdi.
Işık, şunları da kaydetti:
“Derneğimiz AB ilke ve kriterleri kapsamında KIBTEK reformunu ister özelleştirme ister özerkleştirme ile olsun KKTC’de tüketicilerin ekonomik ve sosyal kâbusu olmaktan çıkarması için iktidarı ve muhalefeti ile birlikte siyasi erki sorumlu tutmakta olup kurulacak Hükümet ile birlikte TC Elçiliğini uyarmaktadır.