Işık: “Haksız ücretleri denetleyecek, tefeciliği yasaklayacak düzenlemenin Meclis’e gelmesi önemli”

Işık, “Tahsil edilen haksız ücretleri denetim altına alacak, tefeciliği yasaklayacak bu düzenlemeyi hayati olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Işık, konuyla ilgili yazılı açıklamasında tasarının bankacılıkla ilgili hakların korunması için önemli olacağına işaret ederek, derneğin tasarının hazırlanmasıyla ilgili ciddi girişimleri olduğunu da söyledi.

Işık, hükümetin “Tüketicileri Koruma Dairesi’ni” kuracak iradeyi göstermesini de istedi.