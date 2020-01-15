Işık: “Haksız ücretleri denetleyecek, tefeciliği yasaklayacak düzenlemenin Meclis’e gelmesi önemli”

Işık, “Tahsil edilen haksız ücretleri denetim altına alacak, tefeciliği yasaklayacak bu düzenlemeyi hayati olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Işık, hükümetin “Tüketicileri Koruma Dairesi’ni” kuracak iradeyi göstermesini de istedi.
KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, bankacılıkla ilgili yasa tasarısının 4 yılın ardından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Işık, “Tahsil edilen haksız ücretleri denetim altına alacak, tefeciliği yasaklayacak bu düzenlemeyi hayati olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Işık, hükümetin “Tüketicileri Koruma Dairesi’ni” kuracak iradeyi göstermesini de istedi.