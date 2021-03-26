Işık: “Elektrik tarifeleri sürdürülebilir değil”

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, dünyada akaryakıt fiyatlarının düştüğünü ancak bunun KKTC’deki elektrik faturalarına yansımadığını kaydederek, “Bu elektrik tarifeleri tüketiciler için de ekonomi için de sürdürülebilir değil” dedi, hükümete önlem alması için çağrı yaptı.

Işık, yazılı açıklamasında derneğin 18’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüştüklerini belirterek, derneğin bakanlıkla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

