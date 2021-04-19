Işık: “Devlet teziyle bir sonuca ulaşılmasını değil, KKTC’nin tescil talebinin dile getirilmesini bekliyoruz”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cenevre’deki 5’li konferansta devlet teziyle bir sonuca ulaşılmasını değil, KKTC’nin tescil talebinin dile getirilmesini beklediklerini söyledi.

Işık, federasyon teziyle sürdürülen görüşmelerin Rumlara Kıbrıs’ın hükümeti ve sahibi olma iddiasında bulunma fırsatı verdiğini söyleyerek, Türk tarafının egemen devlet kararıyla buna Cenevre’de son vereceğini, tanınma sürecini başlatacağını belirtti.



Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:“Rum ve Yunanistan hükümetleri müteaddit defalar teyitle bugüne kadar görüşmeleri KKTC’nin tanınmasını önlemek amacıyla sürdürdüklerini dile getirdi. Siyasal ve hukuksal düzlemde bu tespiti yapmayan siyasi erki ve KKTC Meclisi’ni KKTC’ye sahip çıkmaya, Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz.”