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İsg-bir Pandemi Hastanesi İnşaatında Yaşanan Ölümle İlgili Açıklama Yaptı, Eğitimin Önemine Dikkati Çekti

YÜKSEL: “ÇALIŞANLARI KORUMAK, EĞİTMEK VE KAZALARI ÖNLEMEK, KAZA SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARLARI TAZMİN ETMEKTEN DAHA KOLAY, UCUZ VE İNSANCILDIR”

08 Eylül 2020 Salı 10:01
İsg-bir Pandemi Hastanesi İnşaatında Yaşanan Ölümle İlgili Açıklama Yaptı, Eğitimin Önemine Dikkati Çekti
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YÜKSEL: “ÇALIŞANLARI KORUMAK, EĞİTMEK VE KAZALARI ÖNLEMEK, KAZA SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARLARI TAZMİN ETMEKTEN DAHA KOLAY, UCUZ VE İNSANCILDIR”

Lefkoşa, 8 Eylül 20 : İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) dün, yapımı devam etmekte olan Pandemi Hastanesi inşaat alanı içerisinde, Şerif Sami isimli 60 yaşındaki çalışanın yaşamını yitirdiğini çok büyük bir üzüntü ile öğrendiğini açıkladı.

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel, CoVid-19 ile mücadele edilmesi gereken bir dönemde, özellikle bir şantiye içerisinde en temel konulardan olan şantiye trafiği nedeniyle ölümlü iş kazasının yaşanmasının oldukça üzücü olduğunu açıkladı.

Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, şantiye trafik planı ve levhaların olup olmadığı, aracın Türkiye plakalı olması ve ülkede trafik yönünün Türkiye’ye göre farklı olmasının, bu gibi riskli alanlarda çalışacak kişilerin İSG-BİR olarak bugüne kadar ısrarla ve önemle üzerinde durduğu risk değerlendirme raporunun ve rapor içeriği gereği alınması gereken önlemler alınmadan iş başı yapılmaması gerekliliği, çalışanlara verilmesi gereken eğitim, talimat, bilgilerin ne kadar hayati önem arz ettiğini bir kez daha çok acı bir kayıp ile tekrar görüldüğünü belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyanın her yerinde inşaat işkolunun en tehlikeli işkollarından biri olduğunu da belirten Yüksel, inşaatlardaki iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin verilerin işkolunun özelliğinden dolayı belki de en eksik ve hatalı veriler olmakla birlikte bu gerçeği yansıttığını ifade etti.

ILO verilerine göre gelişmiş ülkelerde inşaat işçilerinin, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-4 kat daha fazla kazaya uğrama riski altında olduklarını da hatırlatan Yüksel, gelişmekte olan ülkelerde bu riskin 6 kata kadar çıktığını, “İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden KKTC gibi gelişmemiş yerlerde ise bu oranın 10 kata kadar çıktığını” belirtti.

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Yüksel, en önemli konulardan biri olan eğitim konusuna önem verilmesi gerektiğini, iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak çalışanların eğitilmesinin sağlaması gerektiğini de bildirdi.

Yüksel şöyle devam etti:

“Çalışanlara işyerinin tehlikesine göre davranış değişikliği yaratacak, risklerin farkına varacağı eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. En etkili önleyici yaklaşım çalışanların eğitilmesidir. Çalışanları korumak, eğitmek ve kazaları önlemek, kaza sonucu ortaya çıkan zararları tazmin etmekten daha kolay, ucuz ve insancıldır.

Çalışanlar ve işverenler ise bu çerçevede devleti beklemeden kendi iş sağlıkları, işletme ve can güvenlikleri için gerekli önlemleri almalı, İSG Uzmanlarının desteği ile işyerlerinde tehlikeleri analiz etmeli ve risk değerlendirme raporu hazırlamalı ve çalışanları eğitmelidirler. 

Risk değerlendirme ve kontrol çalışmalarından beklenen olumlu gelişmenin sağlanabilmesi için katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması gereklidir. Yönetim ve iş gücünün katılımı ile, tehlike ve risklerin ortak algılama ile belirlendiği, çalışmanın gerekli ve işe yarar olduğu, istenmeyen durumları önlemede başarılı olunacağı fikri herkes tarafından kabul edilir hale gelebilecektir.

Çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle bu ve diğer elim kazaların önüne geçmek mümkündür.”

(RU/HÖ) 
 

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