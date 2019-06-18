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İSG-BİR: “Aşırı sıcaklarda açık hava çalışmalarında yangın risklerine ve iş sağlığı ve güvenliğine dikkat”

İSG-BİR: “Aşırı sıcaklarda açık hava çalışmalarında yangın risklerine ve iş sağlığı ve güvenliğine dikkat”

18 Haziran 2019 Salı 08:53
İSG-BİR: “Aşırı sıcaklarda açık hava çalışmalarında yangın risklerine ve iş sağlığı ve güvenliğine dikkat”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, ülkede yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcakların aşırı arttığını, bunun da iş kazaları dahil işyeri ve depo, orman ve kuru ot yangınlarını artırdığına işaret ederek, iş kesimlerine, açık hava çalışmalarında yangın risklerine ve iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmeleri uyarısında bulundu. 
Yüksel, ülkede ardı ardına gelen arazi, işyeri yangınları ve iş kazaları, yüksekten düşmeler ve sonucunda meydana gelen yaralanma, sakatlanma ve ölüm olaylarının ülkedeki iş güvenliği konusunda büyük bir zafiyet olduğunun kanıtı olduğunu kaydetti. 
Aşırı sıcak hava koşullarında yine ve daha da sıkı önlem ve tedbirler alınmadığı taktirde daha büyük kazaların yaşanacağını ifade eden Yüksel, aşırı sıcaklarda çalışanların risk altında olduğunu belitti. 
Açık havada çalışanların sıcaklığa maruz kalmaları sonucunda ciddi sağlık problemleri yaşadığını, hatta öldüğünü, bu hastalıkların uluslararası literatürde “heat illness” yani “sıcaklığa bağlı hastalıklar” olarak yer aldığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:
“Sıcak ve nemli koşullarda açık havada herhangi bir çalışan bu hastalıktan etkilenebilmektedir. Özellikle ağır işlerde, hantal koruyucu kıyafet ve ekipman kullanarak çalışanlar daha fazla risk altındadırlar. Sıcaklığa bağlı hastalıklardan en çok etkilenen meslekler şu şekilde verilebilir: inşaat, nakliye, tarım, asfalt bakım temizliği vb. Bunlarla birlikte peyzaj ve belediye hizmetleri, karayolu taşımacılığı, su taşımacılığı, petrol, yol, su, kanalizasyon borulama faaliyetlerinde çalışanlar da yüksek risk altındadır. Özellikle belirtmek isteriz ki her sektörde olduğu gibi Turizm sektörü gibi bacasız sanayimizde gece gündüz çalışan tüm çalışanlar için risk faktörü yüksektir ve yaz aylarında muhakkak özel önlemler alınmalıdır.
Hava sıcaklığı nemle birlikte arttığında sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Özellikle; 65 yaş ve üzeri yaşlılar, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, kronik hastalığı olanlar (Şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, beyin ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları), sürekli ilaç (Özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullananlar, alkol ve madde bağımlıları tehlike altındadırlar.”

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“ALINAN ÖNLEMLER VE PLANLAR CAN KURTARICI OLABİLİR”
Yüksel, OSHA’nın (Occupational Safety & Health Administration) açık havada sıcakta çalışanlar için tavsiye ettiği 5 anahtar önleme tedbirinin; “Susadığınızı hissetmeseniz dahi her 15 dakikada bir su için, Serinlemek için gölge alanlarda dinlenin, açık renkli kıyafetler giyin ve şapka kullanın, sıcaklıkla ilgili hastalık belirtilerini öğrenin ve acil durumlarda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi edinin, İş arkadaşlarınıza göz kulak olun” olduğunu ifade ederek, çalışanlardan bu konulara dikkat etmesini istedi. 
“RİSK DÜZEYLERİ VE KORUYUCU ÖNLEMLER”
İSG-BİR Başkanı Yüksel, açık havada çalışanlarda her risk seviyesi için sıcaklıkla ilgili hastalıklardan korunmaya yardımcı olabilecek kritik koruyucu tedbirleri de şöyle sıraladı: 
“İşverenler çalışanlarına güvenli çalışma alanları sağlamakla yükümlüdürler. Bu durumda aşırı sıcaktan korunmuş işyerleri sağlamak, çalışanlara yeterli içme suyu, gölgeli dinlenme alanları ve dinlenme olanakları sağlamak işverenlerin görevi ve sorumluluğudur. Hatta işveren çalışanları sıcaklıkla ilgili hastalıklar ve korunma yolları hakkında bilgilendirmek ve onlara gerekli eğitimleri sağlamak zorundadır. Açık havada çalışanlar için sıcaklıktan koruma önlemleri alınırken iş yüklerine göre önleme seviyeleri arttırılmalıdır. Ağır işlerde çalışanlar, işe yeni başlayanlar ve sıcaklık toleransı düşük çalışanlar için daha sıklıkla dinlenme araları sağlanmalıdır. İşverenlerin açık havada sıcakta çalışmadan korunma ile ilgili tedbirleri, eğitimleri yeterli kapsamda olmalı ve acil durumlarda ne yapılması gerektiği ile ilgili planları içermelidir.”
Yüksel, İSG-BİR olarak tüm toplumu, özelde ise işyeri sahipleri ile çalışanları bu aşırı sıcak mevsimde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaya ve muhakkak tedbir almaya çağırırken, kazasız, sağlıklı günler diledi. 
 

Son Güncelleme: 18.06.2019 12:18
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