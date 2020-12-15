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İşçilerin eylemi Başbakanlık trafik ışıklarının yanındaki boş alanda sürüyor

Güney Kıbrıs'ta çalışan işçiler, işlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapamadıkları gerekçesiyle Metehan Sınır Kapısı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

15 Aralık 2020 Salı 11:16
İşçilerin eylemi Başbakanlık trafik ışıklarının yanındaki boş alanda sürüyor
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Güney Kıbrıs'ta çalışan işçiler,  Başbakanlık trafik ışıklarına giderek eylemlerini burada sürdüren işçiler, trafik akışını durdurdu. 

Eylem sırasında “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganı atan işçilerle araç sürücüleri ve polis arasında da zaman zaman tartışma yaşanıyor.

Yaklaşık 100 işçinin yer aldığı eylemde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün açıklanan kararları eleştirildi. 

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İşçiler, tek dertlerinin ekmek olduğunu, taşkınlık yapmak istemediklerini belirterek buna zorlanmamalarını istedi.

Eylem yerine gelen Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, eylemcilere "Lütfen kaos çıkarmayın, sesinizi duyurdunuz, demokratik şekilde eyleminizi tamamlayın, bu sadece bizim değil dünyanın yaşadığı sağlık sorunudur" dedi. Çete'nin uyarısı üzerine eylemciler yolu boşalttı ve trafik akışı yeniden başladı. 

Eylem Başbakanlık trafik ışıklarının yanındaki boş alanda sürüyor. 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, "Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin yarından başlayarak 25 Aralık’a kadar Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulmasına" karar vermişti. 

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Son Güncelleme: 15.12.2020 13:04
Anahtar Kelimeler:
Güneyde çalışan Işçiler Eylem
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