İşçi yatı evinde yangın!

Ozanköy’de bugün Vipera İnşaat Şirketine ait şantiye alanı içerisinde, işçilerin yatı evi olarak kullandıkları konteynerde yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 10:00 sıralarında, Ozanköy’de Ecevit Caddesi üzerinde bulunanVipera İnşaat Şirketine ait şantiye alanı içerisinde, işçilerin yatı evi olarak kullandıkları konteyner içerisinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın sonucu, 6 adet ranza, 12 adet şilte, 1 klima ve muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

(BRT)