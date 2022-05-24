banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Al muhalefeti, vur hükümete…
Al muhalefeti, vur hükümete…
"Halının altına itilen sorunlarla yüz yüzeyiz"
"Halının altına itilen sorunlarla yüz...
Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan anlaşmaya değindi
Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan...
“Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz"
“Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz"
Erhürman'dan protokol açıklamaları!
Erhürman'dan protokol açıklamaları!
banner404
Flaş Haber
Meclis’te gerginlik
Kapat

İşbirliği Anlaşması ve bazı yasalarda yapılmak istenen değişiklikler Meclis’te tartışıldı

24 Mayıs 2022 Salı 19:59
İşbirliği Anlaşması ve bazı yasalarda yapılmak istenen değişiklikler Meclis’te tartışıldı

Solyalı: “Otoriter, tahammülsüz, yasakçı bir sistem kurgulanmak isteniyor”

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ve bazı yasalarda yapılmak istenen değişiklikler Meclis’te tartışıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile devam etti. Muhalefet milletvekilleri, 2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Müfsidane Yayınlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarısı konularında eleştirilerde bulundu.

Bu çerçevede, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Utanç Protokolü” konulu güncel konuşma istemiyle Meclis’e hitap etti.

- Özdenefe: “Millet iradesinin önündeki en büyük engel UBP’dir”

Konuşmasının başında, UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın konuşması sırasında üzerine yürümesini ve sabah saatlerinde mikrofonların çalışmamasını eleştiren Özdenefe, Meclis’in son dönemlerde geç açılmasına da tepki göstererek, o sıralarda birilerinin birilerini bazı konularda ikna etmeye çalıştığını savundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İşbirliği Protokolü’nü “utanç protokolü” olarak niteleyen Özdenefe, “Bu protokol, halk iradesini tehdit eden bir protokol” diyerek, protokolün içeriği ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Protokolde “millet iradesinin önündeki engellerin kaldırılması” ile ilgili maddeye değinen Özdenefe, toplantı ve yürüyüş hakkının millet iradesinin önündeki en büyük engel olarak görülmesine tepki gösterdi ve “Millet iradesinin önündeki en büyük engel UBP’dir” dedi.

Protokolde mali ve iktisadi işler dışında birçok şey olduğunu ifade eden Fazilet Özdenefe, “İradeyi, ekonomiyi, hak ve özgürlükleri ayaklar altına aldınız” dedi.

Yapılmak istenen yasa değişiklikleri ile ilgili de konuşan Özdenefe, “hoşnutsuzluk” ile ilgili maddenin 1920’lerin yasalarında kraliçe için bulunduğunu belirterek, “Sayın Tatar kraliçe mi de bizim haberimiz yok? Hoşnutsuz da olsanız mecbursunuz bu eleştirileri dinleyeceksiniz, ifade özgürlüğüne saygı duyacaksınız” ifadelerini kullandı.

banner341
Cumhuriyet Meclisi’nin aylardır çalışmadığını da kaydeden Özdenefe, bunun nedeni olarak hükümetin sürekli bozulup kurulmasını gösterdi.

Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel’in “enkaz devraldık” sözüne de tepki göstererek, enkazı Üstel’in Sucuoğlu’ndan; Sucuoğlu’nun Saner’den; Saner’in ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan aldığını ifade etti.

- Solyalı: “Din hizmetlerinin devletin bizzat asli görev alanı içerisine alınması Anayasa’ya aykırı”

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı ise “Hoşnutsuzluklarımız” konulu güncel konuşma yaptı.

Otoriter, tahammülsüz, yasakçı bir sistem kurgulanmak istendiğini savunan Solyalı, bunun “faşizan” bir sistem olduğunu söyledi.

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasinin erozyona uğradığını, sonrasında da bunu devam ettiğini ifade eden Solyalı, “Sesimizi ve görünürlülüğümüzü kısamayacağınız gibi artarak çoğalarak devam edeceğiz” dedi.

Protokolün Resmi Gazete’de yayımlandığı günden 36 gün önce taraflarına verilmesi gerektiğini belirten Solyalı, protokolle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Solyalı, “dudak uçuklatıcı” olarak nitelediği protokol için “Tam bir teslimiyet” değerlendirmesinde bulundu.

Protokolde hak ve özgürlüklerin budanması, özlük haklarının geritilmesi ve parlamenter sistem konularında gibi ciddi riskler bulunduğunu anlatan Solyalı, “Başkanlık sistemi gibi bir amaç güdülüyorsa bu açıkça toplumla paylaşılmalıdır” diye konuştu.

Vatandaşlığa kabulde şartların kolaylaştırılması maddesi ile ilgili açıklama da isteyen Solyalı, devletin bizzat asli görev alanı içerisine din hizmetlerini alınması maddesinin ise Anayasa’nın 1’inci maddesine açıkça aykırı olduğunu söyledi. Din ve devlet kurumlarının birbirinden ayrı olmasının önemine işaret eden Solyalı, bu maddeyi ayrıca tehlikeli bulduğunu vurguladı.

Yapılmak istenen yasal değişikliklerle ilgili de konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “hoşnutsuzluk” ve “soğukluk” kelimelerinin gündem olduğuna işaret ederek, “Hükümetten ve Cumhurbaşkanı'ndan hoşnut olan var mı?” diye sordu ve bu yasalara engel olacaklarını vurguladı.

Solyalı, “Jet raporu neticelendirilmeden Ünal Üstel’in başbakan olması; Elektrik Kurumu’nda 2 milyardan fazla zarar olmasına rağmen ilgililerin bakan koltuklarında oturması; kurulan vesayet ilişkisi ve Cumhurbaşkanı'nın baskı kurarak parti başkanlarının mahkemeye çıkmasına neden olması” gibi işlerden hoşnut olmadığını söyledi.

Solyalı konuşmasının devamında, “Toplumu nasıl hoşnut hale getirebilirim diye düşünün, nasıl ceza mahkemesine çıkarırım diye düşünmek yerine” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Başkanı Töre, DİN GÖR – SEN heyetini kabul etti
Meclis Başkanı Töre, DİN GÖR – SEN heyetini kabul etti
Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı” lansmanı Cumhurbaşkanlığında yapıldı
Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı” lansmanı Cumhurbaşkanlığında yapıldı
“Karpaz ve Karşıyaka Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi” sezon açılışı yapıldı
“Karpaz ve Karşıyaka Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi” sezon açılışı yapıldı
Özersay: “Meşru olmayan hükümeti muhatap almak olanları normalleştirmektir”
Özersay: “Meşru olmayan hükümeti muhatap almak olanları normalleştirmektir”
Küçük: "Kürsü dokunulmazlığı üzerinden herkese küfür ve hakaret etme hakkınız yoktur"
Küçük: "Kürsü dokunulmazlığı üzerinden herkese küfür ve hakaret etme hakkınız yoktur"
Al muhalefeti, vur hükümete…
Al muhalefeti, vur hükümete…
Cumhurbaşkanı Tatar, Perşembe günü tatbikat icrasına katılacak
Cumhurbaşkanı Tatar, Perşembe günü tatbikat icrasına katılacak
DİMED, “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” temalı panel düzenledi
DİMED, “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” temalı panel düzenledi
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu mezuniyet törenine katıldı
İskele Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi yarın kardeşlik protokolü imzalayacak
İskele Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi yarın kardeşlik protokolü imzalayacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim