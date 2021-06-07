İşaret dili eğitimi urs bitirme belgeleri verildi

AMCAOĞLU: “OKULLARIMIZDA EĞİTİM GÖREN 53 BİN ÖĞRENCİDEN BAHSEDERKEN, KİMSEYİ SINIFLANDIRMAK GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) arasında imzalanan protokol kapsamında, uzman eğitmenler tarafından modüler olarak verilen işaret dili eğitimleri sonucunda, modül-2 eğitimlerini tamamlayarak yapılan değerlendirmelerde başarılı olan 17 katılımcıya, kurs bitirme belgeleri verildi. Belgeleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlıkta düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanlı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, yönetim kurulu üyeleri ve belge almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, belge takdimi öncesi yaptığı konuşmada, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı’nı kutlayarak, gerçekleştirilen bu eğitimlerle engellerin ortadan kaldırıldığına vurgu yaptı.

İşaret dilinin, işitme engelli bireylere ulaşma ve onlarla iletişim kurulması noktasında önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Amcaoğlu, “Bu ülkenin her bir bireyi bizim sorumluluk alanımızdadır. Yani okullarımızda eğitim gören 53 bin öğrenciden bahsederken, kimseyi sınıflandırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden biz, herkese ulaşabilmenin şartlarını sağlamak zorundayız” diye konuştu.

Bu bilinçle hareket ederek, bakanlık olarak her platformda işitme engelli bireylerin yanlarında olacaklarını belirten Amcaoğlu, “Eğitimse eğitim, öğretimse öğretim. Bu noktada yapılması gereken ne organizasyon varsa bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasının sonunda bir kez daha 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı’nı kutlayan Amcaoğlu, belge almaya hak kazanan herkesi tebrik ederek, hayırlı olmasını temenni etti.

UZUN

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ise yaptığı konuşmada, KİKEV ile imzaladıkları protokol ile işitme engelli bireylerle iletişimi kolaylaştırmak adına bu yola çıktıklarını söyledi.

Görev aldıkları günden itibaren KİKEV ile yürüttükleri işbirliğinin daha da geliştirilebilmesi için çalıştıklarına işaret eden Uzun, KİKEV’in çok özverili çalışmalar gerçekleştirdiğini, bugüne kadar 86 kursiyerin verilen eğitimlerde başarılı olarak belge almaya hak kazandığını belirtti.

Uzun, işitme engelli insanları sosyal hayatta yer bulabilmeleri adına gerçekleştirilen bu tür çalışmalara bakanlık olarak destek vermeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

DOĞRU

KİKEV Başkanı Bahire Doğru da, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile imzaladıkları protokol doğrultusunda verilen işaret dili eğitimleri ile, toplumda yaşayan işitme engelli bireylerin iletişim problemlerine yönelik farkındalık kazandırmak ve doğru iletişim kurulabilecek eğitimlerin verilmesini sağlamak amacında olduklarını belirtti.

Eğitimlerin modül 1 ve modül 2 olarak iki aşamada gerçekleştirildiği bilgisini veren Doğru, bugün 42 saatlik modül 2 eğitimlerini tamamlayan 17 kursiyerin kurs bitirme belgesi almaya hak kazandığını söyledi.

Toplamda 86 kişinin belge aldığını da belirten Doğru, verilen eğitim süresince bakanlığın çok önemli desteklerinin bulunduğuna da dikkat çekerek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun'a, engelsiz yürekleri ve Türk İşaret Diline verdikleri değerli desteklerden dolayı KİKEV adına teşekkür plaketi takdim etti.

Doğru, ayrıca eğitimlere katılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda kurs bitirme belgesi almaya hak kazanan kursiyerleri de tebrik ederek, bugüne kadar katkı koyan tüm engelsiz yüreklere teşekkürlerini iletti.