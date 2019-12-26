İşaret dili eğitimi sertifikaları verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakanlıkta düzenlenen etkinlikte Bakanlığa bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve KİKEV Başkanı Bahire Doğru birer konuşma yaptı.

UZUN

Eğitim Ortak Hizmetler Daire Müdürü Cengiz Uzun işaret dilinin yaygınlaştırılması, farkındalık yaratılması ve hayatın birçok alanında kullanılması adına KİKEV ile protokole imza koyduklarını belirterek bakanlık olarak işaret dili kullananların sayısı arttırmak ve bu dili kullananlarını gelişimine katkı koymak istediklerini söyledi.

Gösterdikleri gayret ve işbirliklerinden dolayı KİKEV Başkanı Bahire Doğru’ya da teşekkürlerini ileten Uzun, bakanlık olarak toplum için önem arz eden bu tür eğitimlere desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

DOĞRU



KİKEV Başkanı Bahire Doğru ise vakıf olarak 2018-2019 döneminde gerçekleştirdikleri kurslarda katılımcılara 120 saatlik eğitimler verildiğini, imzaladıkları protokol ile sertifikaların Bakanlık tarafından onaylandığını söyledi.Verilen eğitimlerle toplumda işaret dili bilenlerin sayısının artırılmasını ve işitme engellilerin iletişim problemlerini gidermeyi amaçladıklarını belirten Doğru, öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimler kapsamında işaret dili eğitimlerinin de yapılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurguladı.Doğru, bu imkanları sağlayanlara teşekkür etti.Konuşmaların ardından KİKEV ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret dili eğitimlerine katılan 43 kişiye İşaret Dili Eğitim Sertifikaları takdim edildi.