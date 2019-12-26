banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113502
ALTIN
287.532
DOLAR
5.9343
STERLİN
7.7025
EURO
6.5848
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa'da ev yangını
GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI
Ev fareleri tutuklandı
EV FARELERİ TUTUKLANDI

İşaret dili eğitimi sertifikaları verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) arasında işaret dili eğitimine yönelik imzalanan protokol kapsamında, uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde başarılı olan katılımcılara sertifikaları düzenlenen etkinlikle verildi.

İşaret dili eğitimi sertifikaları verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) arasında işaret dili eğitimine yönelik imzalanan protokol kapsamında, uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde başarılı olan katılımcılara sertifikaları düzenlenen etkinlikle verildi.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:01
İşaret dili eğitimi sertifikaları verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakanlıkta düzenlenen etkinlikte Bakanlığa bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve KİKEV Başkanı Bahire Doğru birer konuşma yaptı.
UZUN
Eğitim Ortak Hizmetler Daire Müdürü Cengiz Uzun işaret dilinin yaygınlaştırılması, farkındalık yaratılması ve hayatın birçok alanında kullanılması adına KİKEV ile protokole imza koyduklarını belirterek bakanlık olarak işaret dili kullananların sayısı arttırmak ve bu dili kullananlarını gelişimine katkı koymak istediklerini söyledi.
Gösterdikleri gayret ve işbirliklerinden dolayı KİKEV Başkanı Bahire Doğru’ya da teşekkürlerini ileten Uzun, bakanlık olarak toplum için önem arz eden bu tür eğitimlere desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.
DOĞRU

banner317
KİKEV Başkanı Bahire Doğru ise vakıf olarak 2018-2019 döneminde gerçekleştirdikleri kurslarda katılımcılara 120 saatlik eğitimler verildiğini, imzaladıkları protokol ile sertifikaların Bakanlık tarafından onaylandığını söyledi. 
Verilen eğitimlerle toplumda işaret dili bilenlerin sayısının artırılmasını ve işitme engellilerin iletişim problemlerini gidermeyi amaçladıklarını belirten Doğru, öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimler kapsamında işaret dili eğitimlerinin de yapılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurguladı.
Doğru, bu imkanları sağlayanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından KİKEV ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret dili eğitimlerine katılan 43 kişiye İşaret Dili Eğitim Sertifikaları takdim edildi.
 

Son Güncelleme: 26.12.2019 16:10
Anahtar Kelimeler:
İşaret Dili Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Belediyesi etkinlik düzenledi
İskele Belediyesi etkinlik düzenledi
KİÜ, Uluslararası Üniversiteler Birliği dünya veri tabanında
KİÜ, Uluslararası Üniversiteler Birliği dünya veri tabanında
LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde yeniyıla merhaba partisi
LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde yeniyıla merhaba partisi
GAÜ’de “Önyargı ve Ayrımcılık” konulu sempozyum gerçekleştirildi
GAÜ’de “Önyargı ve Ayrımcılık” konulu sempozyum gerçekleştirildi
DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden “Özel Çocuklara Özel Sinema”
DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden “Özel Çocuklara Özel Sinema”
GAÜ, şampiyonlukta bu yıl geleneği bozmadı
GAÜ, şampiyonlukta bu yıl geleneği bozmadı
Veteriner Dairesi, çiçek hastalığı şüphesi ile ilgili tedbir amaçlı kararlar aldı
Veteriner Dairesi, çiçek hastalığı şüphesi ile ilgili tedbir amaçlı kararlar aldı
Yeni yıl için geri sayım…
Yeni yıl için geri sayım…
Tıp-İş: “Sağlık hizmetleri 6 ay sonra durma noktasına gelebilir”
Tıp-İş: “Sağlık hizmetleri 6 ay sonra durma noktasına gelebilir”
Akıncı: “Geç kalırsak kurtaracak bir şey bulamayacağız….”
Akıncı: “Geç kalırsak kurtaracak bir şey bulamayacağız….”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim