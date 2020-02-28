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Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

İŞAD’dan İdlib’deki şehitler için taziye

İş İnsanları Derneği (İŞAD) Türk askerinin uğradığı hain saldırı sonrası hayatlarını kaybeden tüm şehitlere Allahtan rahmet diledi.

İŞAD’dan İdlib’deki şehitler için taziye

İş İnsanları Derneği (İŞAD) Türk askerinin uğradığı hain saldırı sonrası hayatlarını kaybeden tüm şehitlere Allahtan rahmet diledi.

28 Şubat 2020 Cuma 07:40
İŞAD’dan İdlib’deki şehitler için taziye
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İŞAD Başkanı Enver Memülcü, İŞAD Yönetim Kurulu adına yayınladığı taziye mesajında, “Savaşların acısını yakın zamanda bilen millet olarak Dünya üzerinde gün geçtikçe felaketlerin çoğalması gelecek kuşaklara bırakacağımız Dünyanın yaşanabilirlikten uzaklaştığı yönünde yer alan birçok nedenle insan oğlu halen ısrarla Dünyayı yok etme yönünde hırsı devam etmektedir. Dünya üzerinde akılcı yaşanabilir kazanımlar herkes için olması ve denge unsurundan yola çıkarak insanların daha refah huzurlu güvende yaşanacak bir Dünya olması elimizde. Tüm Türk Dünyasının başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 28.02.2020 11:14
Anahtar Kelimeler:
Işad Idlib Taziye
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