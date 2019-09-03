İşad, Sınır Kapılarındaki Geçişlerin Kolaylaştırılmasını Ve Yeni Kapılar Açılmasını İstedi

İŞAD METEHAN SINIR KAPISI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK TESPİT VE ÖNERİLERİNİ ORTAYA KOYDU

“SINIR KAPILARINDA GÜNEY’DEN KUZEY’E VE KUZEY’DEN GÜNEY’E GEÇİŞLER İŞKENCE HALİNE GELDİ… GEÇİŞLER KOLAYLAŞTIRILMALI”

Lefkoşa, 3 Eylül 19 : Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), “KKTC’de dövizin yükselmesiyle yaşanan ekonomik krizin çözüm yollarından birinin, Güney’den gelen insanların alışveriş yapmalarının çoğaltılması olduğunu” kaydetti ve bunun için Güney-Kuzey arasındaki geçişlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

İŞAD, Metehan Sınır Kapısı önünde basın açıklaması yaparak, sınır kapılarıyla ilgili tespit ve önerilerini dile getirdi.

Hükümetin krizi fırsata döndürmesi gerektiğini dile getiren İŞAD, sınır kapılarında Güney’den Kuzey’e ve Kuzey’den Güney’e geçişlerin işkence haline geldiği gerekçesiyle, geçişlerin kolaylaştırılması amacıyla gereken önlemlerin alınmasını istedi.

“KKTC GÜNEY’DE YAŞAYAN İNANLAR İÇİN CAZİBE MERKEZİ…”

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, dövizin yüksek olması nedeniyle Güney’de yaşayan insanlar için KKTC’nin cazibe merkezi haline geldiğini, dolayısıyla geçişlerin kolaylaştırılmasının ekonomiye fayda sağlayacağını dile getirdi.

Ülkede servis ve hizmetlerin yüksek kalitede tutulmasının önemine de işaret eden Mamülcü, sadece ucuzluğun değil, bunun da döviz düşse bile sürdürülebilir ekonomik avantaj sağlayacağını vurguladı.

“TOPLUMLARI KAYNAŞTIRMANIN EN GÜZEL YOLU TİCARET”

İŞAD tarafından basına da dağıtılan basın açıklamasında, toplumları kaynaştırmanın en güzel yolunun ticaret olduğu belirtildi ve Türk Lirasının değer kaybı ardından tüm olumsuz baskı ve propagandalara rağmen Güney’den Kuzey’e alışveriş için gelen insan sayısının yüksek olduğu kaydedildi.

“Biz İŞAD olarak bundan sonsuz mutluluk duymaktayız. Çünkü ülkemiz ve iş hayatı kazanmaktadır” denilen açıklamada, derneğin, sınır geçişlerinde şu tespitleri yaptığı belirtildi:

1- Sınır kapılarında yeterli personel yoktur.

2- Özellikle en yoğun olan Metehan sınır kapısında görev yapan personel 12-24 esaslı çalışmakta yoğun vakitlerde kişisel ihtiyaçlarına zaman bile bulamamaktadır.



3- Yolun şerit sayısı az, geçişler alt yapısı yetersiz4- Yaptığımız tespitlerde ortalama 50 saniye süren kayıt işlemine rağmen fiziki koşullar geçişleri yavaşlatmaktadır.5- Güneyden gelen araçların sigortalanması seyir şeridinde yapılmaktadır, işlemlerde kayıt uzun sürdüğünden tıkanıklık artmaktadır.“YENİ KAPILAR AÇILMALI…PERSONEL ARTIRILMALI”İŞAD’ın konuyla ilgili önerileri ise şöyle:1- Hızla personel artırılmalı ve vardiya süreleri kısaltılmalıdır.2- Geçiş yolları iki katına çıkarılmalı ve altyapı süratle tamamlanmalıdır.3- Özellikle Lefkoşa bölgemizde Kaymaklı ya da Çağlayan bölgesinde araç geçişine uygun yeni kapı-kapılar açılmalıdır. Beyarmudu ve Mağusa’da yeni kapıların açılması ve Mevcutların rehabilite edilmesi gerekmektedir.4- Hızlı geçişi sağlamak amacıyla tüm Güney ve Kuzey halkını kapsayacak BM gözetiminde Fast Track kartı oluşturularak kart okutma yöntemi ile hızlı geçişler sağlanmalıdır. (Bu önerinin nedeni karşılıklı iki devletin kimlik kartı verilerini paylaşmak istememeleridir)5- Muhaceret kayıtlarında askerlik ve konaklama ile ilgili konularda yasal kolaylaştırmalar acilen gerçekleştirilmelidir.6- Sigorta İşlemlerinin yapılması ayrı bir kısıma alınmalıdır.7- Teknoloji alt yapılarının geliştirilmesi ,dünyada uygulanan birçok teknolojik geçiş sistemlerinin uygulanması gerekir.”(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI