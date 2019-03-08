İşad: “kadınlara İthaf Edilen En Önemli Gün Dünya Emekçi Kadınlar Günü”

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği (İŞAD), kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli günün belki de Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğunu vurguladı.

İŞAD As Başkanı Enver Mamülcü, yaptığı yazılı açıklamada, “Onlar hayatımızın en özel varlıkları... Kimi annemiz, kimi hayatımızın en büyük aşkı, kimi arkadaşımız, kimi ise göz bebeği kızımız... Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de Dünya Emekçi Kadınlar Günü” ifadelerini kullandı.

Haklarından vazgeçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü olan bu günde herkesin hayatındaki güçlü kadınları mutlu edecek bir nüansla yüceltmesi gerektiğini kaydeden Mamülcü, kadınların sadece bugün değil, her gün baş tacı edilmesini istedi.

Mamülcü, kadınlardan alınan ilhamla dünyanın daha güzel bir yer haline geldiğini unutmamak gerektiğini kaydederek, ülkemiz koşullarında iş ve çalışma hayatında mücadele eden ayakta dimdik duran tüm emekçi kadınların dünyanın en başarılı insanları olduğunu belirtti.

(AK/GÜL)