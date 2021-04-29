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İŞAD yerli üretimin desteklenmesine yönelik adım atılmasını talep etti

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), devlet politikası olarak, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile başlayan, ihraca yönelik teşviklerle desteklenen yerli üretim ekonomisine geçilmesinin adımlarının bir an önce atılmasını talep etti. 

29 Nisan 2021 Perşembe 13:30
İŞAD yerli üretimin desteklenmesine yönelik adım atılmasını talep etti
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İŞAD’dan yapılan açıklamada, derneğin müreffeh bir toplum olabilmek adına yerli üretimin, üreticinin, sanayicinin yanında olduğu ve desteklediği belirtildi. 
Dünyanın birçok ülkesinde yerel üretimi korumak için fon uygulamasına gidildiğini, Türkiye ve Rum kesiminde de bu yöntemin uygulandığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Pandemi başlangıcında ülkemizde özellikle sağlık alanında dışarıdan gelen ürünlerde temin sıkıntısının yaşandığı ve istemsiz, kontrolsüz bir pahalılık oluştuğu gerçeğini görmek gerekir. Çok yakın zamanda yaşadığımız bu süreç gözümüzün önündeyken ‘Hayatı pahalılaştıran yerli üreticilerdir’ tarzında yapılan açıklamaları çok talihsiz bulmaktayız.”


“YERLİ ÜRETİM DIŞA BAĞIMLI OLUŞACAK VE/VEYA OLUŞTURULACAK FİYAT POLİTİKASININ STOPERİDİR”
Yerli üretimin hem ülkenin hem de dışa bağımlı oluşacak ve/veya oluşturulacak fiyat politikasının stoperi olduğu kaydedilen açıklamada, “İhracata dayalı bir yerli üretimin döviz girdisini arttırır. Kur dalgalanması, ambargo gibi dışa bağımlı faktörlerden etkilenmez” denildi. 
Açıklamada, yerli üretimin istihdama sağladığı ve sağlayabileceği kalıcı çözümlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydedildi. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

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“Fon uygulaması son olarak ülkemizde plastik poşet üretim sektöründe piyasa ihtiyacının on katı üretim kapasitesine sahip ‘çöp poşeti’ kalemi için İthal ürünlerde uygulanmak üzere düzenlenmiştir.
Doğadaki atıkların toplanıp geri dönüştürülmesi ile imalatı yapılan bu ürünün çevre kirliliğini azalttığı gibi katma değer oranı da çok yüksektir. Diğer katkılarına bakılmaksızın dünyanın gelişmiş her ülkesinde olduğu gibi çevre kirliliğini önlemesi sebebi bile bu sektörün desteklenmesi gerekliliğini doğurduğu görüşündeyiz. 
Üretim, ihracat, ithalat ve finans ekonominin vaz geçilmez bileşenleridir. Bu bileşene katkı koyan tüm aktörlerin bu konudaki tutumlarını gözden geçirmesini ve sağduyulu davranma nezaketini hatırlatmak isteriz. Bu süreçte yapılan talihsiz açıklamaları ise değerli Kıbrıs Türk halkının takdirlerine bırakıyoruz.”
Geleceği inşa edecek olan gençlerin üretime teşvik edilmesi, yatırımlarının arttırılması ve bu yatırımlar sayesinde motivasyon sağlanmasının önemine işaret edilen açıklamada, üreten insanların çoğalması, dışa bağımlılığın azalması ve müreffeh bir toplum olma temennisi dile getirildi. 
Açıklamada, “Devlet politikası olarak, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile başlayan, ihraca yönelik teşviklerle desteklenen yerli üretim ekonomisine geçilmesinin adımları bir an önce atılmalıdır.” denildi. 

 

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Son Güncelleme: 29.04.2021 14:05
Anahtar Kelimeler:
Yerli üretimin DesteklenmesiIşad
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