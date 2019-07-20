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İŞAD: “Ülkede güvenlik ve huzur en üst düzeyde sunulmalı”

İŞAD: “Ülkede güvenlik ve huzur en üst düzeyde sunulmalı”

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:36
İŞAD: “Ülkede güvenlik ve huzur en üst düzeyde sunulmalı”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), ülkede son zamanlarda artan adli vakalara işaret ederek, vatandaşlar yanında gerek yatırımcı gerekse ziyaretçilere güvenlik ve huzurun en üst düzeyde sunulması için devletin tüm makamlarına çağrıda bulundu.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk İş insanları olarak hedeflerinin; her zaman ülkenin yatırım ve iş ortamını geliştirmek için gönüllülük esasıyla mücadele etmek olduğunu belirtti.

KKTC’nin gerek yatırımcı gerekse ziyaretçilere güvenlik ve huzuru en üst düzeyde sunması ile bilindiğini, ancak son zamanlarda artan adli vakaların halkve iş insanları tarafından endişe ile izlendiğini ifade eden Mamülcü, bu tür adli vakaların önlenmesi noktasında personel eksiklerine rağmen polisin verdiği fedakarca mücadeleyi saygı ve takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Tüm dünya ülkelerinin çok daha güvenlikçi bir yapıya büründüğü şu günlerde daha geçen haftalarda ülkeye düşen füzenin kendilerine hangi coğrafyada yaşadıklarına dair bir daha düşünmeye yönelttiğini ifade eden Mamülcü, şöyle devam etti:

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“Gerek askeri, gerek istihbarat ve gerekse polisiye olarak çok daha güçlü bir yapıya sahip olmamız gereken bir coğrafya ve dönemde yaşamaktayız.

Etrafımızda savaşlar,terör olayları ve insanlık dramları yaşanırken ülkemiz güvenliği adına alınması gereken önlemler olduğunu düşünüyoruz.

Örnek vermek gerekirse özellikle yasa dışı göç, deniz kıyı güvenliği, sınırlarımızda giriş-çıkışların çok daha dikkatli incelenmesi ve dış kaynaklı terör yapılanmalarının ülkemizde yapabileceği faaliyetler konusunda önlemler alınmalıdır.

Bu konulara altyapı, personel ve özellikle terörizmin önlenmesi konusunda yasal olarak ne kadar hazırız? Terör sadece silahla olmaz, mikro terör, finansal terör, rakip devletlerin halkı sindirmek için uyguladığı yasadışı terör faaliyetleri ve paralel yapılanmalar gibi...

Bizlere düşen bu konularda devletin tüm makamlarını uyararak ülkemizin huzur ve güvenlik ortamına katkıda bulunmaktır. Yurttaşlarımızın huzur ve refahı İŞAD yönetim Kurulunun birinci önceliğidir.”

Son Güncelleme: 20.07.2019 13:52
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İş İnsanları DerneğiIşad
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