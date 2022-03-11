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İŞAD, İstanbul’da ziyaretlerde bulundu

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu ve üyelerden oluşan temsilci heyeti KKTC ve TC arasındaki toplumsal kaynaşmaya, iş birliğinin ve yerli üretimin arttırılmasına, ayrıca yeni finans kaynaklarının oluşturulmasına yönelik İstanbul ziyaretinin Mart ayının başında gerçekleştirildiğini bildirdi.

11 Mart 2022 Cuma 15:00
İŞAD, İstanbul’da ziyaretlerde bulundu

Dernek Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Başkan Enver Memülcü, İstanbul ziyareti kapsamında öncelikle TÜRKKONFED’e bağlı Türkiye’nin en büyük iki federasyonu olan İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) ve İkitelli Organize Sanayi İş İnsanları Federasyonu (İOSİFED) ziyaretleri yapıldığını kaydetti. 

TÜRKONFED ZİYARETİ…

Ziyaretlerde KKTC’de yapılacak yatırım alternatifleri, sanayi üretim iş birliktelikleri ve mevcut durumda yapılan üretimlerin partner firmalarla ortak paydada buluşması üzerine istişarelerde bulunulduğunu aktaran Mamülcü, İŞAD üyeleri ile Federasyon üyeleri arasında ortak oluşturulacak çalışma ve iletişim grupları üzerinden yeni projelerin hayata geçirilmesi üzerine mutabakata varıldığını ve komisyon oluşumları için karşılıklı çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Mamülcü, 3 Mart’ta TÜRKONFED’e yapılan ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’la görüşmede, KKTC yatırım iklimi, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi konularının yanında bölgesel ve sektörel yapılanma, kurumsallaşma ve dijital dönüşüm, iş dünyasında kadın, gençlik, girişimcilik ve eğitim gibi konularda komisyonların, üst düzey danışmanlık sistemlerinin kurulmasına veya kurulu olan komisyonlara İŞAD’ın belirleyeceği temsilcilerin katılmasına karar verildiğini bildirdi.

Mamülcü, daha sonra yapılan heyetler arası görüşmede TÜRKONFED’in her yıl Türkiye’nin bir ilinde yaptığı ekonomi zirvesi, federasyona bağlı uluslararası örgütler toplantısı ve bağlı federasyonlar toplantısından en az birinin KKTC’de gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını da belirtti.

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TÜSİAD ZİYARETİ…

İŞAD’ın TÜSİAD ziyaretinde de TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve heyetiyle toplantıda Hidrokarbon yatakları, yeşil enerji üzerine gelecekte KKTC’nin önemi üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Mamülcü, TÜSİAD ve İŞAD’ın uzun süredir devam eden iyi ilişkilerinin pekiştirilmesi için TUSİAD’ın yürütmüş olduğu “Bu Gençlikte İş Var” programına, KKTC de İŞAD iş birlikteliği ile en kısa sürede dahil edilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

KONSOLOSLUK ZİYARETİ…

Mamülcü, İŞAD heyetinin daha sonra KKTC İstanbul Konsolosluğuna yeni yerinde hayırlı olsun nezaket ziyaretinde bulunduğunu, Konsolos ve heyetinden yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi alındığını belirtti.

İŞAD’ın KKTC ve TC arasında köprü oluşturan en önemli kurum olan konsolosluktan daha aktif hareket etmesi temennisini dile getirirken, Ticaret Ataşesinin de temsiliyet olarak muhakkak olması gerekliliğinin altını çizdiğini anlatan Mamülcü, ayrıca Konsolosluk heyeti ile mutabık kalınan TC’de yaşayan KKTC’li iş insanları, KKTC sevdalısı iş insanları ile KKTC iş dünyasını bir araya getirecek özel bir gece organize edilmesi konusunda girişimlere başlandığını ifade etti.

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Son Güncelleme: 11.03.2022 16:20
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