banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlet hekimleri günde kaç saat çalışıyor!
Devlet hekimleri günde kaç saat...
Dr. Fazıl Küçük’ü dokunulmaz kılmak
Dr. Fazıl Küçük’ü dokunulmaz kılmak
“Bizim derdimiz ekmek kavgası. Koltuk değil!”
“Bizim derdimiz ekmek kavgası. Koltuk...
Tıp-İş’in eylemi ve cevapları aranan sorular
Tıp-İş’in eylemi ve cevapları aranan...
banner376

İŞAD heyeti Kalkınma Bankası’nı ziyaret etti

08 Nisan 2021 Perşembe 19:30
İŞAD heyeti Kalkınma Bankası’nı ziyaret etti
banner337

“KALKINMA BANKASI DAHA ÇOK KESİMİ KUCAKLAMALI”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve Yönetim Kurulu üyeleri, bugün Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nu makamında ziyaret etti.

İŞAD’dan yapılan açıklamaya göre, İŞAD Başkanı Mamülcü konuşmasında, ülkede ve dünyada oluşan salgın koşulları sebebi ile daralan iş hacmi sonucu, sıcak para akışının durması, dövizin artması, faizlerin yükselmesi ve krediye ulaşamamanın iş camiasını içinden çıkılamaz bir duruma soktuğunu belirtti. Mamülcü, yatırımcının önünün açılması için Kalkınma Bankası’nın tabana yayılarak, daha çok kesimi kucaklaması gerektiğini kaydetti.

Mamülcü, bu amaçla Kalkınma Bankası’nın gelirlerinin de arttırılması, %2 olan tahvil ihracının %4-5 gibi bir orana çıkarılması gerektiğini, buna paralel olarak faiz oranlarının aşağıya çekilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

banner341
Mamülcü ayrıca, güçlendirilmiş bir Kalkınma Bankası’nın bölgelerde açacağı ofisleri ile beraber, bölgelerdeki hakimiyetini artırarak, tabana hızlı ve kolay erişim sağlayabileceğini dile getirdi.

Enver Mamülcü, yaşanan salgın koşulları sebebi ile geri dönüşümde zorlanan ve daha önceden verilmiş kredilerde Kalkınma Bankası’nın firmaların önünü açması konusunda daha istekli davranması, onların yönetimine gerekirse profesyonel destek vererek, firmaların ayakta kalmasının sağlanması gerektiği görüşlerini ifade etti.

Mamülcü, bu konuda kendilerine düşen bir görev olduğunda İŞAD olarak, her zamanki gibi ülke menfaatine olacak bu tarz girişimlerde taşın altına elini koymaktan kaçmayacaklarını ve sorumluluğu birlikte üstlenme konusunda hazır olduklarını ifade etti.

Her iki taraf yetkilileri önümüzdeki hafta bir araya gelerek, detaylandıracakları çalışmaları paylaşmak üzerinde mutabık kaldı.

banner360
Son Güncelleme: 08.04.2021 19:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 55'i yerel 64 yeni vaka
KKTC'de 55'i yerel 64 yeni vaka
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği heyetini kabul etti
Tatar: “Esas olan bağımsızlığımız ve egemenliğimizdir”
Tatar: “Esas olan bağımsızlığımız ve egemenliğimizdir”
Koop-Süt'te 1 pozitif vaka
Koop-Süt'te 1 pozitif vaka
Başbakan Saner: “İslam İşbirliği Teşkilatı KKTC için önemli bir örgüt”
Başbakan Saner: “İslam İşbirliği Teşkilatı KKTC için önemli bir örgüt”
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne bağış
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne bağış
Çakıcı: Vakaların hesabını kim verecek, bilimsel program için neyi bekliyorsunuz?
Çakıcı: Vakaların hesabını kim verecek, bilimsel program için neyi bekliyorsunuz?
UBP’de Genel Sekreterlik için Berova ve Hasipoğlu yarışacak
UBP’de Genel Sekreterlik için Berova ve Hasipoğlu yarışacak
SAMTAY VAKFI kadın kurucusu Suna Atun’u andı
SAMTAY VAKFI kadın kurucusu Suna Atun’u andı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim