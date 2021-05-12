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İşad halkın bayramını kutladı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:30
İşad halkın bayramını kutladı
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İŞAD yayımladığı bayram mesajında, toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, barış ve huzurun egemen olduğu bayramların, zor günleri bir nebze de olsa unutturduğunu ve umudu yeşerttiğini kaydetti.

İŞAD şöyle devam etti:

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“Toplumca yaşadığımız acılarımızın, kırgınlıklarımızın ve düşmanlıklarımızın son bulması için hepimize bir nebze de olsa umut vermektedir. Ancak bu Ramazan Bayramı’nı buruk bir şekilde idrak ediyor; dünyamızı ve ülkemizi esir alan coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında  sevdiklerimizle sınırlı ve ihtiyatlı olarak görüşme yapmamız gerekmektedir. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki; birlik ve beraberlik içerisinde, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konularındaki hassasiyetimizi esnetmeden sağlıklı ve güzel günlere kavuşacağımıza umudumuz tamdır.

Bayramlar; aynı zamanda, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için önemli fırsatlardır.”

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Son Güncelleme: 12.05.2021 15:14
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