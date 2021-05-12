İşad halkın bayramını kutladı

İŞAD yayımladığı bayram mesajında, toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, barış ve huzurun egemen olduğu bayramların, zor günleri bir nebze de olsa unutturduğunu ve umudu yeşerttiğini kaydetti.

İŞAD şöyle devam etti:

“Toplumca yaşadığımız acılarımızın, kırgınlıklarımızın ve düşmanlıklarımızın son bulması için hepimize bir nebze de olsa umut vermektedir. Ancak bu Ramazan Bayramı’nı buruk bir şekilde idrak ediyor; dünyamızı ve ülkemizi esir alan coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sevdiklerimizle sınırlı ve ihtiyatlı olarak görüşme yapmamız gerekmektedir. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki; birlik ve beraberlik içerisinde, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konularındaki hassasiyetimizi esnetmeden sağlıklı ve güzel günlere kavuşacağımıza umudumuz tamdır.

Bayramlar; aynı zamanda, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için önemli fırsatlardır.”