İŞAD Birkan Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, mesajında şöyle dedi:

“ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri) yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un 1 Ocak 2022 tarihinde ABD’de geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun daha önce 16 Aralık 2021’de 4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine çıkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dikmişti.

Bir diğer Başarısı Dünyanın en büyük şirketi olan Amazon’da yazılım mühendisi olarak başarısına imza atmaktaydı.





