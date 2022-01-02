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İŞAD Birkan Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, ABD’de yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı.

02 Ocak 2022 Pazar 15:00
İŞAD Birkan Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, mesajında şöyle dedi:
“ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri) yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un 1 Ocak 2022 tarihinde ABD’de geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun daha önce 16 Aralık 2021’de 4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine çıkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dikmişti.
Bir diğer Başarısı Dünyanın en büyük şirketi olan Amazon’da yazılım mühendisi olarak başarısına imza atmaktaydı.

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KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan Kardeşimize  Allah’tan rahmet, tüm ülkemize ve sevenlerine sabır dilerim.  Vatanına ve milletine büyük bir sevgi ile bağlı olan Birkan Kardeşimiz Kıbrıs Türk insaninin ne kadar mücadeleci ve zeki olduğunu tüm dünyaya göstererek gençlerimize ve milletimize ilham kaynağı olmuştur.”

 

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Son Güncelleme: 02.01.2022 16:00
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