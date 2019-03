Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü oldu.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yapılan 15. Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Genel Kurulu neticesinde oluşan Yönetim Kurulu şöyle;



“Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, 1. As Başkan Ali İhsan Çevik, 2. As Başkan Oğuz Can 1. Genel Sekreter Levent Özerdağ, 2. Genel Sekreter Ali Akın Önder, Sayman Hazar Arman Üyeler Cemal Ayaz, Nafi Cabacaba, Mert Ataner, Deniz Gürgöze, Disiplin Kurulu üyeleri Ali Hançerli, Şahap Tokatlı, Denetleme Kurulu üyeleri Cihangir Özyar, Tamer Müfdüzade, Türel Öksüzoğlu”.