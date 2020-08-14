İş Kadınları Derneği: “sektörlerin Ekonomiye Yaptığı Katma Değerin Net Bir Şekilde Belirlenmesi, Yeni Bir Ekonomik Vizyonun Geliştirilmesi Artık Bir Zorunluluk”

“YÜKSEK ÖĞRENİM VE TURİZM SEKTÖRLERİNİN YENİDEN PLANLANMASI VE EKONOMİYE DAHA FAZLA YARAR SAĞLAMASI GEREKİR”

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : İş Kadınları Derneği, sektörlerin ekonomiye yaptığı katma değerin net bir şekilde belirlenmesi ve yeni bir ekonomik vizyonun geliştirilmesinin artık bir zorunluluk olduğunu belirtti ve lokomotif sektör olarak belirlenmiş yüksek öğrenim ve turizm sektörlerinin yeniden planlanması, sürdürülebilir hale getirilmesi ve ekonomiye daha fazla yarar sağlaması gerektiğine işaret etti.

Dernek Başkanı Selin Candemir yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle tüketim ve talebin azalmasının ülkeyi derin bir ekonomik krizle karşı karşıya bıraktığını; dalgalanan döviz kurlarının ise yaşanan ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Böylesi süreçlerde, ekonomi yönetiminin gelişmelere hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmesi ve özel sektörü yönlendirici bir rol oynamasının önemine işaret eden Candemir, yıllardır devam eden, ekonomik politika yoksunluğu nedeniyle ülkede sektörlerin gelişigüzel geliştiğini, sürdürülebilir bir ekonomik yapı ihtiyacının her geçen gün arttığını kaydetti.

Sürdürülebilir ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik yapıya ihtiyaç olduğunu ifade eden Candemir, bunun gerçekleşmesi için de ihracat ve turizm gelirlerinin ithalatı olabildiğince dengelemesi gerektiğini kaydetti.

İş Kadınları Derneği Başkanı Candemir, açıklamasında şu gerekliliklerin altını çizdi:

“Üretim konusunda sektörel bazda kapasite raporları çıkarılmalı, yerel üretim ile ithalat karşılaştırılmalı, ayni sektördeki ithalatın azaltılarak yerli üretimin kapasitesinin ve pazar payının artırılması hedeflenerek söz konusu sektörlere özel koruma sistemleri geliştirilmelidir. Koruma sektörel olarak, farklı enstrümanlar kullanılarak düzenlenmelidir.

Ülkede ciddi anlamda bir kaçak iş ve işçilik bulunmaktadır. Bunun kayıt altına alınması ve kaçak işin adil bir şekilde vergilendirilmesi gerekmektedir.



“ÜRETİM FAZLASININ DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ SATIŞ YOLLARI BULUNMASI…”Özellikle pandemi döneminde ortaya çıkmış olan üretim fazlasının hızlı bir şekilde farklı şekilde değerlendirilmesi ve yeni satış yollarının bulunması gerekmektedir. Bunun olması ise mevcut yönetim şekli ve bürokrasi ile mümkün değildir.Pandemi dönemi tarımsal ve sanayi üretiminin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu üretimi desteklemek ve güçlendirmek amacı ile kümelenme ve kooperatifçilik büyük önem taşımaktadır. Dernek olarak bizler de bu dönemde kümelenme ve kooperatifçiliği tanıtmak ve teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürüteceğiz.”“KADIN ÇALIŞANLARIN VE SAHİBİ KADIN OLAN İŞLETMELERİN NASIL ETKİLENDİĞİNİN ARAŞTIRILMASINI ÖNEMSİYORUZ”Özellikle pandemi döneminde kadın çalışanların ve sahibi kadın olan işletmelerin nasıl etkilendiğinin araştırılmasını da son derece önemsediklerini kaydeden Candemir, paydaşlarla tüm çalışmaları yaparak, gerekli verilere en kısa sürede ulaşılmasını sağlamakta kararlı olduklarını belirtti.Candemir, “Yaşanan bu süreçte, İş Kadınları Derneği olarak, ekonominin çarklarının dönmesinde aktif rol alan kadınlarımızla birlikte, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların aşılması, ekonominin doğru şekilde yönetilmesi noktalarında aktif roller üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.(ÖZ/HA)