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İş Kadınları Derneği Önlemlerin Artırılması Çağrısında Bulundu

Lefkoşa, 25 Ağustos 20 : İş Kadınları Derneği, ülke yöneticilerine bir an önce girişlere karantina uygulaması getirilmesi ve yerel bulaşın önünün alınması için random testlerin başlatılması çağrısında bulundu.

25 Ağustos 2020 Salı 11:18
İş Kadınları Derneği Önlemlerin Artırılması Çağrısında Bulundu
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Lefkoşa, 25 Ağustos 20 : İş Kadınları Derneği, ülke yöneticilerine bir an önce girişlere karantina uygulaması getirilmesi ve yerel bulaşın önünün alınması için random testlerin başlatılması çağrısında bulundu.
Eğitim dönemi başlamadan önce bunun uygulamaya geçirilmesinin hem sağlık sistemi hem de ekonomi için büyük önem taşıdığını kaydeden İş Kadınları Derneği, “Unutulmamalıdır ki, sağlık” olmadan ekonomi olmaz. Ekonomi, sağlıktan ödün vermeden de canlandırılabilir” dedi.
İş Kadınları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, artan vakalar nedeniyle son günlerde yeniden kısıtlamalara gidilmesinin ve 24 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanan önlemlerin bir çok restoran  sahibi ile esnafı tedirgin ettiği belirtildi.
Covid-19 salgını  nedeniyle KKTC’de yaşanan süreç ve uygulamaların  halk ve sektörler bazında anlatıldığı açıklamada, ekonomik anlamda toparlanmaya çalışan esnaf ve restoranların  ek önlemlerle sektöre büyük bir darbe vurulduğunu belirttiği ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi:

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“Benzer bir şekilde, 14 Eylül 2020 tarihinde açılması planlanan eğitim dönemi ile ilgili de eğitimciler sağlık ve eğitim kalitesinin korunamayacağını dile getirmektedirler. 
Aslında yapılması gereken ‘Koronasız Ülke’ konsepti ile bir çekim merkezi yaratmaktır.  Örneğin; Barbados, Bermuda, Estonya gibi turizm odaklı ekonomiler, uzaktan çalışabilen ve pandemiden kaçan zenginleri çekmek için 6-12 aylık uzun dönemli ülkeye giriş vizeleri başlatmışlardır. Ülkemizde de, buna benzer bir uygulama yapılabilir. Bu uygulamalarla, yerel ekonomimizdeki daralmanın önüne geçebiliriz. Bunun düşünülüp, yapılmamış olması bir yana, alınan tedbirlerle kendi yerel ekonomimizi de daraltmaya devam ediyoruz.  
İş Kadınları Derneği olarak, bu konuda fikir üretimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir”
(ÖZ/ŞEB)
 

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