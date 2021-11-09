İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı için başvuru kabul ediliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı için başvuru kabul ediyor.