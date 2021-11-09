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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı için başvuru kabul ediliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı için başvuru kabul ediyor.

09 Kasım 2021 Salı 13:00
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı için başvuru kabul ediliyor

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Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Aralık 2021’de Çalışma Dairesi tarafından yapılması planlanan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sertifikası sınavı için başvuru yapmak isteyen kişilerin, calisma.gov.ct.tr adresinden Sertifikalandırma veya Yeniden Sertifikalandırma (Yenileme) Başvuru Formu’nu (İSG.ÇD.F09, Rev:01) doldurarak, form üzerinde istenen diğer evraklar ile birlikte 22 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar tek bir pdf dosyası olarak [email protected] adresine göndermesi gerektiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 09.11.2021 14:53
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