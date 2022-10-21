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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği: “Çok Basit Tedbirler, Talimatlar, Kontrol Ve Denetimlerle Kazaların Önüne Geçmek Mümkün“

21 Ekim 2022 Cuma 09:45
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği: “Çok Basit Tedbirler, Talimatlar, Kontrol Ve Denetimlerle Kazaların Önüne Geçmek Mümkün“

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, iş kazalarının %98’inin önlenebilir olduğunu, çok basit tedbirler, talimatlar, kontrol ve denetimlerle kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, bu tür üzücü olayların yaşanmaması için, devleti, işverenleri ve en önemlisi çalışanları yapmaları gereken görevlere çağırdı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel, son dönemlerde yaşanan iş kazalarını üzülerek gözlemlediklerini belirterek, öncelikle henüz 22 yaşındaki gence rahmet diledi.

“Sorgusuz ve sualsiz elzem olarak yapılması gereken denetimler, iş güvenliği uzmanları tarafından risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ve uygulanması, çalışanlara verilmesi  gereken eğitimler ve özellikle inşaat iş kolunda yüksekte çalışma konusunun ne kadar hayati önem  arz ettiğini bir kez daha çok acı bir kayıp ile ne yazık ki tekrar görmüş olduk” diyen Yüksel, ülkede gerek çalışanların gerek işverenlerin gerekse devletin, işyerlerindeki çalışma koşullarına ilişkin çok ciddi güvenlik tedbirler alması gerektiğini belirtti.

Devlet, işveren ve çalışanların bu işin başındaki üç aktör olduğunu dile getiren Yüksel, “Herkes üzerine düşen sorumluluğu yapmak zorundadır. Yasaların ve tüzüklerin de bize emrettiği de budur” dedi.

Yüksel, “devlet denetleyecek, işveren iş güvenliği hizmeti alıp çalışanlarını en güvenli şartlarda çalışmasını sağlayacak ve çalışanlar da tüm bu kurallar dizisine harfiyen uyacak. Bu kazaların önlenmesinin başka bir formülü yoktur” dedi.

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Son Güncelleme: 21.10.2022 10:16
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