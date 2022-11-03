İş kazasından 2 tutuklu!

(Kamalı Haber) - Hamitköy’de Rao Adnan Saleem’in ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili işveren Nafi Cababa ile Yaşar Akbal tutuklanarak dün sabah

mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Akkaplan, olguları aktardı. Polis, 2.11.2022 tarihinde saat 09.00’da Hamitköy’de işletmeciliğini Nafi Cababa’nın yaptığı ambarda, Rao Adnan Saleem’in raylı bagaj kapısının aşağıya doğru kapanması sonucu boyun kısmına düşüp ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Polis, 112 Acil Servis Ambulansı ile Dr. Burhan

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve omuriliğinde kırık teşhisi konduğunu, bilincinin kapalı olduğunu ayrıca hayati tehlikesinin bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, aracın muayenesinin yapılması gerektiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.