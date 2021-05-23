İş Kadınları Derneği, yeni üyeleriyle buluştu

İş Kadınları Derneği, derneğe katılan yeni üyelerin dernek hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve yönetimin yeni üyeleri daha yakından tanıyarak, fikir ve görüş alışverişinde bulunulması amacıyla bir dizi toplantı başlattı.