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İş Kadınları Derneği'nden birlik ve beraberlik çağrısı

İş Kadınları Derneği (İKD), pandemi kaynaklı krizin iyi yönetilebilmesi ve ülke insanının bu dönemde maddi ve manevi değerleriyle olabildiğince korunabilmesi için birlik ve beraberliğin gerekliliğine işaret etti. 

02 Şubat 2021 Salı 13:45
İş Kadınları Derneği'nden birlik ve beraberlik çağrısı
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İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanı Selin Candemir, yaptığı açıklamada Covid-19 salgını ile oluşan krizin üstesinden gelebilmek için yürütülecek her türlü çalışmaya Dernek olarak katkı koymaya hazır olduklarını bildirdi ve “Devletin yapamadığını özel sektör, özel sektörün yapamadığını ise devlet zamanında yapmalı ve birlikte çalışmalıdır” dedi.
Candemir, yönetenlerin sivil toplumun görüş ve önerilerini de dikkate alarak, gerekli desteği hayata geçirmesi, ekonomik sorunlara çözüm üretmek amacıyla yasal düzenlemeleri ivedilikle yapması gerektiği kaydetti. 

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Candemir, özel sektörde var olan birlikler ve ilgili sivil toplum örgütlerinin hükümet yetkilileriyle bir araya gelip, bir plan, program, yol haritası ve strateji belirlemesi ve görev bölümü yapmasının bu süreçteki önemini vurguladı.  
Sağlığı koruyabilmek için uyulması gereken kural ve kısıtlamalarla birlikte artan ekonomik sorunların toplumu psikolojik olarak olumsuz etkilediğini söyleyen Candemir, bu dönemde en son istenilen şeyin sivil toplum örgütleri ile yönetenlerin, kamu ile özel sektörün çatışması, bireylerin sözlü/yazılı basın veya sosyal medya üzerinden birbirini suçlayarak kavga etmesi olduğunu kaydetti. 
 

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Son Güncelleme: 02.02.2021 15:09
Anahtar Kelimeler:
Pandemiİş Kadınları Derneği
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