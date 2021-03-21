İş Kadınları Derneği'nden 14. kuruluş yıldönümü mesajı

Candemir mesajında, Derneğin kurulduğu günden beridir kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisindeki katkılarını artırmak amacıyla kadın girişimcilere destek olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yaparak, 14 yılda birçok önemli projeye imza attıklarından bahsetti.

İş Kadınları Derneği’nin, kadınları, iş yaşamında daha aktif ve ekonomide daha fark edilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Candemir, “Girişimciliğin yaşı ve sınırı yoktur. Girişimci, yaratıcı, yenilikçi ve tutkuludur. İş Kadınları Derneği bu inançla, kadınlarımıza iş hayallerini gerçekleştirme ve hedeflerine ulaşmaları noktasında her türlü desteği vermektedir. Bu amaçla eğitim faaliyetleri yürütmekte, kadınlarımızın ekonomik hayata katkı ve katılma amacıyla projeler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler devam ederken, eş zamanlı ‘başarı öykülerini’ ön plana çıkararak, kadınlarımızı onurlandırmakta, cesaretlendirmekte ve iş hayatına katılma noktasında teşvik etmektedir” ifadelerine yer verdi.



