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İş Kadınları Derneği'nden 14. kuruluş yıldönümü mesajı

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, Derneğin 14’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

21 Mart 2021 Pazar 15:31
İş Kadınları Derneği'nden 14. kuruluş yıldönümü mesajı
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Candemir mesajında, Derneğin kurulduğu günden beridir kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisindeki katkılarını artırmak amacıyla kadın girişimcilere destek olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yaparak, 14 yılda birçok önemli projeye imza attıklarından bahsetti.
İş Kadınları Derneği’nin, kadınları, iş yaşamında daha aktif ve ekonomide daha fark edilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Candemir, “Girişimciliğin yaşı ve sınırı yoktur. Girişimci, yaratıcı, yenilikçi ve tutkuludur. İş Kadınları Derneği bu inançla, kadınlarımıza iş hayallerini gerçekleştirme ve hedeflerine ulaşmaları noktasında her türlü desteği vermektedir. Bu amaçla eğitim faaliyetleri yürütmekte, kadınlarımızın ekonomik hayata katkı ve katılma amacıyla projeler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler devam ederken, eş zamanlı ‘başarı öykülerini’ ön plana çıkararak, kadınlarımızı onurlandırmakta, cesaretlendirmekte ve iş hayatına katılma noktasında teşvik etmektedir” ifadelerine yer verdi.

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Candemir mesajına, İş Kadınları Derneğini kurup, topluma kazandıran kurucu üyelerine, geçmiş dönem başkanlarına, yönetim kurullarına ve dernek üyelerine teşekkür ederek son verdi.
 

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Son Güncelleme: 21.03.2021 16:31
Anahtar Kelimeler:
İş Kadınları DerneğiKktc
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