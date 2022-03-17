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İş Kadınları Derneği, “kadının ekonomideki rolü nasıl güçlenir?” çalıştayı düzenledi

İş Kadınları Derneği, “kadının ekonomideki rolü nasıl güçlenir?” temasıyla çalıştay düzenledi.

17 Mart 2022 Perşembe 09:45
İş Kadınları Derneği, “kadının ekonomideki rolü nasıl güçlenir?” çalıştayı düzenledi

Dernek üyelerine yönelik düzenlenen çalıştay Dernek Başkanı Selin Candemir ile Avrupa Komisyonu Program Yöneticisi Oya Koçak Barçın’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Katılımcıların kendilerini tanıtmasının ardından Dünya Bankası Kıdemli Sosyal Gelişim Uzmanı Valerie Morrica çalıştaya çevrimiçi katılarak bir sunum gerçekleştirdi.  Sunumda, Kıbrıs Türk toplumunda kadınların ekonomiye katılımıyla ilgili Dünya Bankası tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar özetlenerek, değerlendirmelerde bulunuldu. Covid-19 krizinden en fazla etkilenen kesimin kadınlar olduğunun ve Covid-19 nedeniyle yaşanan iş kayıplarının % 76’sını kadınların oluşturduğunun vurgulandığı sunumda, kadınların ekonomiye katılımının önündeki engellerin neler olduğu, bu engellerin kaldırılması için ne gibi adımlar atılabileceği konularında görüşler paylaşıldı.

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Çalıştayın ikinci aşamasında Dünya Bankası uzmanlarının da katılımıyla “Savunuculuk ve İletişim Stratejisi”, “Kapasite Geliştirme ve Eğitim” ve “Proje Geliştirme” konularında çalışma grupları oluşturuldu ve her grup kendi konu başlığı ile ilgili görüş ve önerilerini hazırladı. Tüm grupların çalışmalarını tamamlamasının ardından seçilen grup temsilcileri aracılığıyla birer sunum gerçekleştirildi.

Çalıştayla, kadınların ekonomik hayata aktif katılımını arttırıp, ekonomik bağımsızlıklarını sağlayacak fırsatları belirleyerek, bu konuda İş Kadınları Derneği öncülüğünde bir savunuculuk stratejisi oluşturmak, böylelikle kadınların hem girişimci faaliyetlerini desteklemek ve ortaya konan veri ile değerlendirmelerin bir rapor haline getirilerek önümüzdeki günlerde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması hedefleniyor.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 10:51
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