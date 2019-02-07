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İş Kadınları Derneği heyeti Kalkınma Bankası’nı ziyaret etti

İş Kadınları Derneği heyeti Kalkınma Bankası’nı ziyaret etti

07 Şubat 2019 Perşembe 15:33
İş Kadınları Derneği heyeti Kalkınma Bankası’nı ziyaret etti

Şenay Ekingen başkanlığındaki İş Kadınları Derneği, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı  Mustafa Besim’i ziyaret etti.

 Kalkınma Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, İş Kadınları Derneği üyeleri ekonomik kriz ortamında kadın girişimcilerin finansmana ulaşmada yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

 İş kadınları,  bankanın finansman imkanlarından özellikle kırsal bölgelerdeki mikro işletmelerin ve genelde tüm kadın girişimcilerin yararlanarak işlerini geliştirmeleri; ekonomik ve sosyal yönden kendilerini daha güçlü hissedecekleri bir imkana kavuşmaları yönünde destek talebinde bulundu.  

 Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı  Mustafa Besim,  Bankanın bu vizyona yönelik  başlatmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi vererek dile getirilen tüm talepler ve ihtiyaçlara yönelik planlı ve etkin bir iş birliği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

 Bankanın çok önem verdiği kümelenme finansmanı hakkında da bilgi veren Besim, İş Kadınları Derneği yetkililerinden bu konuda pilot bir uygulama için ön çalışma yapmalarını isteyerek, bu yönde de iş birliği yapma arzusunda olduklarını ifade etti.

 Açıklamada,  görüşmede ele alınan konular hakkında ön hazırlıkların tamamlanıp, mart ayında yeniden bir araya gelerek çalışmaların ilerletilmesi ve uygulamaya geçilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı belirtildi.

 

Son Güncelleme: 07.02.2019 18:40
Anahtar Kelimeler:
şenay EkingenKalkınma Bankası
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