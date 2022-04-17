İş Kadınları Derneği Başkanlığına yeniden Selin Candemir seçildi

Derneğin 7. Olağan Genel Kurulu dün, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 2022-2024 yılları arasında yeni dönemde görev alacak başkan ve üyeler oybirliğiyle seçildi.
Dernekten verilen bilgiye göre, İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanlığına yeniden Selin Candemir seçilirken İKD Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
İKD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Aslı İnce, İzlem Nizam
Denetleme Kurulu üyeleri: Seray Gürün, Şansel Soyel, Derya Alp
Disiplin Kurulu üyeleri: Semral Erel, Göksel Düzgün, Fatma Garanti”