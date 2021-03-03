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İş insanlarından eğitime katkı

İş insanları Ali Paça ve Nurullah Yıldız, Değirmenlik Lisesi’ne 30 adet tablet bağışında bulundu.

03 Mart 2021 Çarşamba 16:00
İş insanlarından eğitime katkı
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün iş insanları Ali Paça ve Nurullah Yıldız’a, Değirmenlik Lisesi ve öğrencilerine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.  
Değirmenlik Lisesi Müdürü Hale Alibaba Erden ile müdür muavinleri Nilgün Akmercan, Seran Özzağlı ve Şirin Dervişoğulları da, Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler’i ziyaret ederek, tabletleri teslim aldılar.
Değirmenlik Lisesi Müdürü Erden, okullarına 30 tablet bağışlayarak, eğitime katkı sağlayan iş insanları Ali Paça ve Nurullah Yıldız’a teşekkür etti. Erden, Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler’e de eğitimi desteklediği ve okulların yanında olduğu için teşekkürlerini sundu.

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Karavezirler de, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

 

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Son Güncelleme: 03.03.2021 16:31
Anahtar Kelimeler:
Nurullah YıldızAli Paça
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