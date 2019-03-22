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İş İnsanları Derneği TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi ziyaret etti

İş İnsanları Derneği TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi ziyaret etti

22 Mart 2019 Cuma 08:20
İş İnsanları Derneği TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi ziyaret etti

İş İnsanları Derneği (İŞAD) ilk resmi ziyaretini Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye yaptı.

Enver Mamulcü başkanlığındaki heyet, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi makamında ziyaret etti.

İŞAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede iş dünyasının sorunları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum yanında derneğin ilerleyen zamanda başlatmayı düşündüğü projeler konuşuldu.

Açıklamada, ilerleyen süreçte planlanan projeler için İş İnsanları Derneği ile TC Elçiliği arasında bir komite oluşturulması konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi. 

İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü görüşmede Büyükelçi Başçeri’ye hediye takdim etti. 

DERNEK İSİM DEĞİŞTİ… “İŞ İNSANLARI DERNEĞİ” OLDU

Öte yandan, İş Adamları Derneği’nin isminin kısa süre önce yapılan genel kurulda “İş İnsanları Derneği” olarak değiştirildiği açıklandı. 


 

Son Güncelleme: 22.03.2019 11:27
Anahtar Kelimeler:
Iş Insanları Derneği
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