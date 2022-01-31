banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Mazbatalar bugün veriliyor
Gazete manşetleri 31 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
Ya 30 ya da 42!
Ya 30 ya da 42!
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

İş insanı Mehmet Akacan silahlı saldırıya uğradı

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan iş insanı Mehmet Akacan, hastaneye kaldırıldı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 19:15
İş insanı Mehmet Akacan silahlı saldırıya uğradı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi’nde sakin 67 yaşındaki Mehmet Akacan, bugün saat 17.50 sıralarında, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralandı.

banner341
Akacan’ın tedavisi kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde sürerken, olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 31.01.2022 19:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Ölüm 508 yeni vaka!
2 Ölüm 508 yeni vaka!
ÇAĞ-SEN, yarın Li-Koop’ta süresiz greve başlıyor…
ÇAĞ-SEN, yarın Li-Koop’ta süresiz greve başlıyor…
Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor
Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor
Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği“ sorumlu tuttu
Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği“ sorumlu tuttu
145 üreticiye büyükbaş hayvan düşük zararı ödendi
145 üreticiye büyükbaş hayvan düşük zararı ödendi
Karpaz’da tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması hakkında toplantı yapıldı
Karpaz’da tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması hakkında toplantı yapıldı
İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek
İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlar konusunda Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi
Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlar konusunda Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi
Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlılar tahliye edildi
Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlılar tahliye edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim