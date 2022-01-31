İş insanı Mehmet Akacan silahlı saldırıya uğradı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi’nde sakin 67 yaşındaki Mehmet Akacan, bugün saat 17.50 sıralarında, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralandı.
Son Güncelleme: 31.01.2022 19:27
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan iş insanı Mehmet Akacan, hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi’nde sakin 67 yaşındaki Mehmet Akacan, bugün saat 17.50 sıralarında, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralandı.