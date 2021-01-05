İş insanı Kaner: Dayanacak gücümüz kalmadı

Ülkenin en büyük işletmelerinden biri olan Kaner Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaner twitter hesabından yaptığı paylaşımda dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek özel sektörün içine düştüğü durumu özetledi..

İşte Kaner’in o paylaşımı:

“Özel sektör ve çalışanları gün geçtikçe eriyor. İşsizlik artıyor, iş yerleri süresiz kapatma kararı alıyor veya batıyor. Elbette sağlıklı kalmak ilk hedefimiz ancak tek bu hedefle mi süreci atlatacağız? Her şey bittiğinde nasıl ayakta kalacağız?!Dayanacak gücümüz kalmadı.“