“İŞ DÜNYAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Maliye Bakanı Sunat Atun, hayatını kaybeden Onalt Grup ile Kale Boyaları markasının sahibi Hasan Onalt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atun, mesajında, Kıbrıs Türk sanayi sektörünün öncülerinden biri olan Hasan Onalt’ın vefatını teessür ile öğrenmiş olduğunu belirtti.

Atun, ülkeye değerli markalar kazandıran, ihracat hacmine önemli katkılarda bulunan, imalat tesisleri ve yarattığı geniş istihdam olanakları ile sanayi sektörüne damgasını vuran Onalt’ın hep örnek alınarak hatırlanacağı ve saygı ile anılacağını kaydetti.

Atun, “Merhum Hasan Onalt’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanayi sektörümüze, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi.