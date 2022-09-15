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"İş bilmez uygulamalarınıza geçit vermeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), eğitimdeki kaosun her geçen büyüdüğünü savundu.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:02
"İş bilmez uygulamalarınıza geçit vermeyeceğiz”

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Eğitim sorunlarını geçici öğretmen uygulamasıyla çözmenize de, eğitimi bitiren iş bilmez uygulamalarınıza da geçit vermeyeceğiz” denildi.

Açıklamada, hükümet plansız,  tutarsız ve katılımcılık anlayışını yıkmakla suçlandı, iç kavgaların ve beceriksizliklerin bedelinin halka ödetildiği ifade edildi.

CTP’nin açıklamasında, hükümetin öğretmene sırt çevirdiği, sendikaları dinlemediği, siyasi kaygılarla karar ürettiği, partizanca geçici öğretmen istihdam ettiği, okullara yatırım yapmadığı, plansız, programsız hareket ettiği, eğitimde verimi ve kaliteyi yok saydığı, fırsat eşitsizliğini derinleştirdiği savunuldu.

“Bu ülke insanlarına reva gördüğünüz anlayış asla kabul edilemez” denilen açıklamada, “Kıbrıs Türk halkına verebilecek hiçbir şeyinizin kalmadığını siz de çok iyi bildiğiniz halde halk iradesinin tecelli etmesine de uzak duruyorsunuz” ifadelerine yer verildi.

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