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İş arayanlar ile işverenler "İŞBUL"da buluştu

Sucuoğlu: ‘‘ İş arayan vatandaşlarımızla işverenlerin İŞBUL portalı üzerinden buluştuğunu görmek mutluluk verici’’

22 Eylül 2020 Salı 15:31
İş arayanlar ile işverenler "İŞBUL"da buluştu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İŞBUL web portalının hem iş arayanlar hem de işverenler için önemli hizmetler sunduğunu söyledi.

Bakan Sucuoğlu, İŞBUL üzerinden işgücü piyasasındaki işsizlerin eğitim, yaş, işgücüne aktif katılım oranı başta olmak üzere çalışma hayatı ile ilgili gerçekçi ve doğru verileri tespit etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün ALBANK Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu başkanlığında İŞBUL aracılığıyla kuruma yeni istihdam edilen banka çalışanlarını kabul etti.

Kabulde konuşan Ahmet Karavelioğlu, İŞBUL web portalı üzerinden başvuru ile çalışanların istihdam edildiğini ifade ederek , portalın işverenlerin ihtiyacına yanıt veren yararlı bir platform olduğuna dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, yeni mezun gençlerin İŞBUL portalı üzerinden istihdam edilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Hem pandemi süreci hem de pandeminin ekonomiye olan olumsuz etkisinden dolayı , İŞBUL portalının ön plana çıkamasa da, portalın aktif çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Sucuoğlu, özellikle kriz döneminde ihtiyaçlı sektörlerin aradığı elemanları bulması açısından portalın önemli bir buluşma noktası olduğunu kaydetti.

İŞBUL portalından yararlanarak çalışanlarını istihdam eden ALBANK yöneticilerine teşekkür eden Bakan Sucuoğlu, bunun diğer sektörlere ve işverenlere örnek teşkil etmesini dileyerek, eleman arayan tüm işverenleri ve iş arayanları isbul.gov.ct.tr adresinden başvuru yapmaya davet etti.

Bakan Sucuoğlu, İŞBUL portalının çalışma hayatında doğru ve gerçekçi verilerin elde edilerek işgücü piyasasında yeni ulusal istihdam stratejisi ve politikalarının belirlenmesi açısından da yol gösterici olacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz SucuoğluİŞBUL Web Portalı
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