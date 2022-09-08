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İş Araçları Operatörü Yetiştirme Kursu Düzenleniyor

08 Eylül 2022 Perşembe 16:45
İş Araçları Operatörü Yetiştirme Kursu Düzenleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bayındırlık  Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri arasında imzalanacak işbirliği protokolü ile; iş araçlarının kullanımında   yerel işgücü istihdamını arttırmak amacıyla  iş araçları operatörü kursu düzenlenecek.

Çalışma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dozer,forklift, silindir, serme makinesi gibi iş araçlarının kullanımında yerel işgücünü  arttırmak amacıyla , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,  Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü  Osman Asilkan, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın,  Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı,  Mesleki Teknik   Öğretim Dairesi Müdürü  Gülsen Hocanın ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Proje Koordinatörü Cemaliye Pirgot'un  katılımıyla;  bugün  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir çalışma toplantısı yapıldı.

Toplantıda  KKTC’de bulunan  çalışma izinli operatör sayısını azaltabilmek ve sektöre nitelikli  yerli işgücü kazandırabilmek amacıyla  kurs düzenlenmesi, Karayolları Dairesi’nin eski şantiye alanının  kurs alanı olarak kullanılmasının sağlanması,Mesleki Teknik ve Öğretim Dairesi tarafından kurs müfredatının  düzenlemesi, Çalışma Dairesi  tarafından kursa katılacak olanlara teşvik amaçlı   destek verilmesi  ile  Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği  tarafından kurslara katılacak olan vatandaşlara çalışma yaşamında yeni istihdam imkanlarının yaratılması konusunda,  bir protokol çerçevesinde ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, toplantının sonunda  yaptığı konuşmada, çalışma hayatında yapılan araştırmalarda Bakanlık olarak iş araçları operatörlerinin maaşlarının oldukça dolgun ve asgari ücretin üstünde olduğunu tespit ettiklerini, bu sektörde yerel işgücü istihdamının önünü açmayı arzuladıklarını  ifade etti.

Taçoy, " Vatandaşlarımıza eğitim vererek onları  bu sektöre hazırlamak ve operatör olarak ekonomik hayata  yetiştirmek arzuladığımız bişeydir.Bu konuda çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki hafta imzalayacağımız işbirliği protokolu ile bu çalışmamızı somut bir şekilde hayata geçireceğiz. Sektördeki eksikliği,  eğitim alacak yerli işgücü  ile kapatmayı hedefliyoruz ‘’ şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 08.09.2022 19:45
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