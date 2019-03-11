İrsen Küçük’ün Vefatı…meclis Başkan Yardımcısı Töre Mesaj Yayımladı

“BAŞBAKAN İRSEN KÜÇÜK’Ü KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ VE ACISINI YAŞIYORUZ”

Lefkoşa, 11 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine büyük hizmetleri geçmiş eski Başbakan İrsen Küçük’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü ve acısını yaşadıklarını söyledi.

Töre, Küçük’ün vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Halkçı bir devlet adamı olan İrsen Küçük Ulusal Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ailesinin de bir yakını idi. Ulusal mücadeleyi ve devletin kurumsallaşmasını da çok önemsiyordu.

Merhuma Allahtan rahmet dilerken ailesine ve halkımıza da başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.”

(TUĞ/ŞEB)