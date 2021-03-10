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İrsen Küçük ölümünün 2’nci yıldönümünde anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Meclis Üyesi, Ulusal Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski genel başkanı ve eski başbakanlardan, bakanlardan İrsen Küçük ölümünün 2’nci yıl dönümünde Lefkoşa’da Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:25
İrsen Küçük ölümünün 2’nci yıldönümünde anıldı
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Anma törenine, Küçük’ün ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri bazı bakan ve milletvekilleri, askeri yetkililer, bazı bürokratlar, dostları ve ailesi katıldı.

Küçük’ün eniştesi ve ayrıca eski bakanlardan Feridun Adahan, ailesi adına anma töreninde yaptığı konuşmada, Küçük’ün vefatının üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatarak, “geride bıraktığı izlerin ve büyük boşluğun doldurulamadığını” söyledi.

Küçük’ün ülkenin tarım sektörü alanında verdiği hizmetlerin unutulamayacağını belirten Adahan, suyun önemini bilen birisi olarak İrsen Küçük’ün Asrın Projesi’nde de “büyük katkıları” bulunduğunu söyledi.

Adahan, “1974 Barış Harekatı sonrası Kıbrıs Türkü’nün gelişmesinde büyük çabaları olan İrsen Küçük’ün verdiği emeklerin şimdi aktif görevde olan siyasilere yol gösterdiğini” de belirtti.

TATAR: “KÜÇÜK, SU PROJESİYLE İLGİLİ GEÇMİŞTEN GELEN DENEYİMİ İLE ASRIN SU PROJESİNE KATKILARDA BULUNDU”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, İrsen Küçük’ü rahmetle ve özlemle andıklarını ifade ederek, Küçük’ün vatan sevdalısı bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, “Dr. Fazıl Küçük’ün kardeşinin oğlu olan İrsen Küçük, Küçük soyadını taşıyan, özveriyle topluma her alanda hizmet etmiş, önemli bir siyasetçiydi” şeklinde konuştu.

Küçük’ün ayrıca Erenköy mücahidi olarak görev yaptığını hatırlatan Tatar, Küçük’ün gerek milletvekili gerek Tarım Bakanlığı, gerekse Başbakanlığı döneminde önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

İrsen Küçük’ün, Kayseri’de Devlet Su İşleri’nde görev yaptığı sürede elde ettiği deneyimleriyle, KKTC halkının Anadolu suyuna kavuştuğu KKTC Su Temin Projesi'ne büyük katkı yaptığını ifade eden Tatar, bu topraklarda Kıbrıs Türk Halkı’nın güven ve refah içinde yaşamaya devam edeceğini, bunun İrsen Küçük’ün de en büyük arzusu olduğunu belirtti.

“İrsen Küçük’ün siyasetteki başarıları yanı sıra hem çok iyi bir eş, hem çok iyi bir baba, hem de çok iyi bir dede olduğunu” kaydeden Tatar, İrsen Küçük’ün isminin ve anısının yaşatılacağını vurguladı.

Anma tören, kabri başında okunan duanın ardından son buldu.

Merhum İrsen Küçük için cuma günü Hala Sultan Cami’nde 12.00-12.30 saatleri arasında mevlit okunacak.

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Son Güncelleme: 10.03.2021 16:30
Anahtar Kelimeler:
Irsen Küçük
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