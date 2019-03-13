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İrsen Küçük defnedildi

İrsen Küçük defnedildi

13 Mart 2019 Çarşamba 13:45
İrsen Küçük defnedildi

Eski Başbakanlardan İrsen Küçük, Lefkoşa Kabristanlığında bulunan devlet mezarlığında toprağa verildi.

Devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanan İrsen Küçük, Lefkoşa Kabristanlığındaki İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip defnedildi.

Cenaze törenine, İrsen Küçük'ün eşi Gülin Küçük, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs'tan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay'ın kıldırdığı cenaze namazında, merhum İrsen Küçük için dualar okundu, Allahtan rahmet dilendi, Kıbrıs Türk halkı ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Cenaze töreninin ardından top arabası üzerinde ve törene katılanlar eşliğinde devlet mezarlığına getirilen İrsen Küçük, burada ailesinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Irsen Küçük Defnedildi
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