İrfan Nadir Engelli Rehabilitasyon Merkezi 10. yılını kutladı

Gazimağusa’da Bandabuliya’da yer alan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da katıldı.

ALASYA

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Atakan Alasya açılışta yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğine katılım için teşekkür ederek, “10. yıl hepimize kutlu olsun” dedi.

AKCAN

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da, Gazimağusa’da güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, hazırlayanları tebrik etti.

Engellilerin her türlü haklara sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Akcan, özellikle belediyelerin bu yönde düzenlemeler yapmaları gerektiğini söyledi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir farkındalık günü olduğunu, bunu yaşamak ve topluma yaşatmak gerektiğini ifade etti.

3 Aralık’ın engellilerin yaşadığı sosya kültürel ekonomik ve diğer sorunlarını değerlendirme günü olduğunu belirten Sibel Tatar, dünyada bir milyarı aşkın, KKTC’de de 6 bin engelli birey bulunduğunun altını çizdi.

Engelli federasyonu ve derneklerine desteklerini yineleyen Tatar, kamuda 2006 yılından bu yana engelli istihdamı yapılmadığının altını çzidi.

Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçmediğini ifade eden Sibel Tatar, Cumhurbaşkanı Ersin tatar’ın mayıs ayında ilgili komiteyi çağırarak yasanın geçmesini talep ettiğini ancak bugüne kadar yasanın geçmediğini kaydetti.

Seçimden sonra yasanın geçmesinin takipçisi olacağını söyleyen Tatar, yasanın elzem olduğunu ifade etti.

Tatar, seçimden sonra oluşacak meclis ve hükümetin empati yaparak, engelliler için gerekli adımları atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“HAYATTA BAŞIMIZA NE GELECEĞİNİ BİLEMEYİZ… EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİK”

Dans ve müzik gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte konuklara hitap eden İrfan Nadir Engelli Rehabilitasyon Merkezi üyelerinden Muhammed ve Ayşegül, “Hayatta başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Hayatımızn her hangi bir anında engelli olabiliriz” dedi.

En büyük engelin sevgisizlik, saygısızlık, hoşgörüsüzlük ve merhametsizlik olduğunu vurgulayan Muhammed ve Ayşegül, toplumun engellilere daha çok sahip çıkması, engellilerin toplumun içinde olması için fedakarlık göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Muhammed ve Ayşegül, “Engelleri kaldırmanın yolu engelleri aşacağına inanmaktan geçer” diye konuştu.