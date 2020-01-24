İran Nükleer Anlaşması'na ilişkin ortak komisyon Şubat'ta toplanacak

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, tarafların nükleer anlaşmanın uygulanması için uzmanlar düzeyinde tartışmaları devam ettirme kararı aldığını belirtti.

Kurulan ortak komisyonun süreci düzenli biçimde gözden geçireceğini kaydeden Borrell, ortak komisyonun toplantısının şubat ayında yapılacağını ifade etti.

Konuya ilişkin bir önceki açıklamasında Borrell, “Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarından mektuplar aldım. Bu mektuplar İran’ın, nükleer anlaşmanın (JCPOA) 36. paragrafında işlenen kısım ile ilgili olarak verdiği sözleri tutmasını istiyor. Bu ülkeler arasında ortak bir komisyon kurduk. Ben de bu komisyonun koordinatörü olarak inisiyatif alacağım.” demişti.