İpçiler: “Asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslenmeli”

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Genç TV'de çıktığı bir programda İpçiler, Asgari Ücret Komisyonu’nun feshedilerek, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi gerektiğini, 2011’den sonra kamuda işe başlayanların ücretlerinin de yetersiz olduğunu dile getirdi.

Çalışanı 10’un üzerinde olan işyerlerinde sendikasız çalıştırılmasının yasaklanması gerektiğini belirten İpçiler, özelde çalışan emekçilerin 8 saatin üzerinde çalıştırılıp çalıştırılmadığının, asgari ücretin ve mesai fazlalarının ödenip ödenmediğinin, sendikalaşmayla denetiminin sağlanacağını ifade etti.

Çalışanların maaş, ek mesai ücretleri ve çalışma saatlerinin yeterli müfettiş olmadığından devlet tarafından kontrol edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden İpçiler, özel sektördeki sendikalaşma ile çalışanların öz denetiminin sağlanacağını, haklarının alınıp alınmadığının denetleneceğini belirtti. Özel sektörde sendikalaşma mücadelesi için bazı milletvekilleri aracılığı ile geçmişte iki kez meclise yasa önerisi sunulduğunu belirten İpçiler, bu önerinin reddedildiğini söyledi.

“Düzen partilerinde ciddi bir yozlaşma olduğunu” söyleyen İpçiler, muhalefette iken vaatlerde bulunan partilerin, “Hükümete geldiği zaman herkesi kucaklama paravanı arkasında güç odaklarından tepki toplayacakları adımları atılmadıklarını söyledi. Bağımsızlık Yolu’nun yüzde 2 oranında ultra zenginden değil ezilen halktan yana olduğunu” söyleyen İpçiler, “Biz bu adımlar kolaydır demiyoruz ama adım da atılmıyor, bir mücadele de verilmiyor. Biz mücadele sözü veriyoruz. Bizim patron vekil adayımız veya kontenjan adayımız yok. Evet, UBP’de bir aday adayının başvuru için verdiği para kadar seçim bütçemiz de yok ama görüyoruz ki ilham veriyoruz. Ülkemizde bir muhalefet olabilseydi bunu yapmazdık ama muhalefet yok” diye konuştu.



