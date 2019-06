Iosıf Iosıf 5 yıl hapse mahkum oldu

Güney Kıbrıs’ ta işlemiş olduğu suçlardan dolayı aranmakta olan ve 8.12.2018 tarihinde tanımadığı 2 kişi tarafından sahte Rum kimliğiyle Akyar sınır kapısından KKTC ye geçen Iosif Iosif E-40), bilgi değişim ofisinden alınan bilgi ışığında 9.1.2019 tarihinde Gazimağusa Gülseren bölgesinde kalmakta olduğu bir dairede polis tarafından tespit edilerek tutuklanmıştı.

Sanığın kalmakta olduğu ikametgâhında yapılan aramada 9 mm çapında 2 adet tabanca, toplam 100 adet 9 mm çağında canlı mermi, 2 adet şarjör, Nikolas Nikolau adına tanzim edilmiş olup üzerine sanığın resmi konmak suretiyle sahtelenmiş bir adet GKRY kimliği ve sanığa ait bir adet cep telefonu bulunarak emare olarak alınmıştı.

Kanunsuz tabanca taşıma, ruhsatsız tabanca taşıma, patlayıcı madde tasarrufu, sahte belge düzenleme ve muhaceret memurundan izinsiz KKTC’ ye girmek dâhil 12 başlık altında aleyhine dosya tanzim edilen sanık 9.1.19 tarihinden beri poliste tutuklu bulunmakta idi.

Sanığın ağır ceza mahkemesinde görüşülen davası bugün neticelendi. Gazimağusa’da oturum yapan başkan Nüvit Gazi, kıdemli yargıç Şerife Kâtip Kır ve yargıç Umut İnan’dan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki Iosif Iosif davasını oy birliğiyle neticelendirdi.

Ağır ceza heyetinin gerekçeli kararı başkan Nüvit Gazi tarafından okundu. Gerekçeli kararda suçun tafsilatı, hafifletici ve ağırlaştırıcı nedenleri yanında kamu menfaatlerinin de dikkate alındığı konusunda vurgu yapılarak özetle şu bilgilere yer verildi;

“ GKRY de işlemiş olduğu suçlar nedeniyle aranmakta olan sanığın sahte kimlikle KKTC’ye 2 tabanca ve 100 adet canlı mermi ile gelerek bir daireye yerleşmesi öncelikle halk arasında büyük tedirginliğe sebep olmuştur. Bu konuda bilgi değişim ofisinden alınan bilgi ışığında polisin düzenlediği pusu sonucu sanık ikametgâhına girişte tespit edilerek tutuklanmıştır. Sanık tutuklandıktan sonra verdiği gönüllü ifadede tabanca ve mermileri güneyde 5000 Euro karşılığı kendi güvenliği için satın aldığını, KKTC ye geçmek için başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimliğin üzerine kendi kimliğini koyduğunu belirtmişti. Sahtelenmiş kimliği başka hiçbir yerde kullanmadığını da ifade eden sanığın ailesini korumak maksadıyla eşinden ve 2 çocuğundan ayrılarak ayrı yerlerde yaşamakta oldukları beyanı olmuştur. Emare tabanca ve mermilerin yapılan balistik incelemelerinde faal oldukları yönünde rapor temin edilmiştir. Tabancaların incelenmesinde KKTC ile ilgili bir bağlantısı olmadığı da belirlenmiştir. Ayrıca emare kimlik kartının GKRY nezdinde Nikolas Nikolau adına ıstar olduğu bilgisine de ulaşılmıştır.

Güney Kıbrıs’ ın tanınmış spor kulüplerinden bir olan Apoel spor kulübünün bir dönem as başkanlığını yapan sanığın alacak verecek nedeniyle kendisinden yüklü miktarda para talep edilmesi nedeniyle endişeye kapılarak ayrıldığı eşi ve iki çocuğuna zarar gelmesin diye bir süre önce evlerini ayırdıkları beyanı olmuştur. Satın aldığı tabanca ve mermileri de kendi can güvenliği için 5000 Euro karşılığı satın aldığı iddiasında bulunmuştur. Güney Kıbrıs’ta aranmakta olduğunu bildiği, Güney Kıbrıs’ ta can güvenliği ve adil yargılanamayacağı yönünde endişesi olduğu için KKTC ye gelmeyi tercih ettiği yönünde açıklaması olan sanığın eski eşinden olan 18 yaşından küçük 2 çocuğunun kendisine muhtaç olduğu beyanı olmuştur”

Ateşli silah ve patlayıcı madde toplumda tedirginlik yaratan unsurlardır.

Ağır ceza heyeti başkanı Nüvit Gazi, sanığın aleyhine getirilen davaların toplumda tedirginlik yaratan ciddi bir mesele olduğuna dikkat çekti. Ateşli silahların her türlü yasal olmayan durumlarda kullanılabileceğine vurgu yaptı. İzinsiz olarak ithali, taşınması ve tasarrufu can güvenliğini tehdit eden unsurların başında gelmektedir diyen Gazi, bu gibi olaylar son yıllarda ülkemizde artış gösteren durumlarda kendini göstermektedir dedi.

Gazi kararda, ağır ve ciddi suçlarda ceza verilirken amme menfaatinin öne çıkarılması için mahkemeler gereğini yapmalı ve hapislik cezalarını uygun görmeyi ön planda değerlendirmelidir dedi. GKRY den yargılanmaktan kaçan ve KKTC ye yasal olmayan yollardan can güvenliği nedeniyle gelen sanığın, kendini koruma anlamında silah ve mermi taşımasına mahkemenin hoşgörü ile bakması beklenemez. Bu husus ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alınır dedi.

Oy birliğiyle alınan kararda sanığa 5 yıl hapislik cezası

Tüm olguları aktaran başkan Nüvit Gazi sanığın sporcu kişiliği yanında polise yardımcı olmasını ve eski eşinden olan 18 yaşından küçük 2 çocuğunun kendisine muhtaç olmasını sanığın lehine hafifletici unsurlar olarak değerlendirdikten sonra hapislik dışında bir cezanın takdir verilemeyeceğine vurgu yaptıktan sonra aleyhine getirilen davalardan sanığa toplam 5 yıl hapislik cezası takdir ettiklerini açıkladı. Gazi kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.