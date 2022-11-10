International Top Model of North Cyprus yarışması Cumartesi akşamı gerçekleşecek

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan ve KKTC,nin tanınmış eski mankenlerinden HAYRİYE VURDU organizasyonluğunda yapılacak olan “INTERNATİONAL TOP MODEL of NORTH CYPRUS” modellik yarışması “Concorde Luxury Kıbrıs” ana sponsorluğunda 12 Kasım saat 21.00’ da Concorde Luxury Resort Bafra’da görkemli bir geceyle gerçekleşecek. 20 profesyonel model 3 gündür kamp da bulunan güzeller koreograf Asil Çağıl tarafından geceye hazırlanıyor. Gecenin sunuculuğunu ise Wilma Elles ve Şenol İpek yapacak. Uğurkan Erez, Yıldırım Mayruk, Barbaros Şansal, Siret İpekten, Fikri Karayel, Efe Sidal, Gizem Özdilli gibi ünlü isimler de jüride yer alacak. Dünyaca ünlü Otilia ve Indira Elemes ise şarkıları ile geceye renk katacaklar. 20 farklı ülkeyi temsil eden modellerin isimleri ve ülkeleri şu şekilde sıralanıyor:

Veronika Halantseva – Slovakia 1.73 Mayn Yılmı - Fransa 1.74 Heyli Vula - Venezuella 1.74 Annan Palmina - Greece 1.74 Debora Anselmo - Brasil 1.75 Yana Khokhlova – Italy 1.75 İrem Hazmedar - Turkey 1.76 Talia Aibedullina - Russia 1.76 Azaliia Iliasova – Tatarstan 1.76 Yağmur Felek – Norht Cyprus 1.77 İcem Jamiova – Filland 1. 77 Amy Baypashnaya – Montenegro 1.77 Aleksandra Seriakova – Polound 1.77 Alena Miller – Switzerland 1.78 Olga Voinova – Portugal 1.78 Tatiana Morozevich – U.S.A 1.78 Yuliia Vovobioca – Spain 1.79 Alina Levina – Ukraıne 1.82 Anna Tuchrina – Serbia 1.82 Parnaz Soltani – Azerbaycan 1.82

MHA