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İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet Projesi’nin Açılış Etkinliği Önümüzdeki Hafta Yapılacak

HEDEF KIBRIS’IN KUZEYİNDEKİ İNSAN TİCARETİNİ ÖNLEME ÇABALARINA KATKI 

İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet Projesi’nin Açılış Etkinliği Önümüzdeki Hafta Yapılacak

HEDEF KIBRIS’IN KUZEYİNDEKİ İNSAN TİCARETİNİ ÖNLEME ÇABALARINA KATKI 

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet Projesi’nin Açılış Etkinliği Önümüzdeki Hafta Yapılacak

HEDEF KIBRIS’IN KUZEYİNDEKİ İNSAN TİCARETİNİ ÖNLEME ÇABALARINA KATKI 
Lefkoşa, 24 Temmuz 19 : İnsan ticaretini önleme çabalarına katkı sağlamak üzere hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Barolar Birliği ile İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle uygulanacak “İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet” projenin açılış etkinliği önümüzdeki hafta yapılacak.
Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle uygulanacak “İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet” (İnsan Ticaretine Karşı Yasal Değişiklikler ve Adli Yardım) projesinin açılış etkinliği 30 Temmuz Salı, Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü’nde 18.30– 20.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde olacak.
Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan ve 8 Mayıs 2019’da yürürlüğe giren proje, toplam 140 bin 121 Euro bütçe ile 2 yıl sürecek. 
İLK ADIM YEREL MEVZUATIN VE KAYNAKLARIN TARANMASI
Proje yerel mevzuatların iyileştirilmesi ve kapasite gelişimi üzerine odaklanarak Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki insan ticaretini önleme çabalarına katkı sağlayacak. Proje kapsamında öncelikle, insan ticaretiyle mücadele hakkındaki yerel mevzuat ve kaynaklar (tüzük, yasal metin, ikincil veya üçüncül yasal metinler vb.) taranarak boşluk analizi yapılacak. 
Boşluk analizi raporunun hazırlanmasının ardından, mevcut tüzükler veya yasa kapsamında çıkarılabilecek tüzükler belirlenerek bu tüzüklerde yasal iyileştirme çalışmaları yapılacak ve daha sonra ilgili tüzüklerin geçmesi ve ilgili yasalarda iyileştirme olabilmesi için lobi çalışması yürütülecek.  
PANEL, ÇALIŞTAY VE EĞİTİMLER DÜZENLENECEK

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Avukatlara, yargıç ve savcılara, yasa koyucular, uygulayıcılar ve ilgili yerel organlara ulaşılacak, bu konuda panel, çalıştay ve eğitimler düzenlenecek.
İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINA ADLİ YARDIM VERİLECEK
Öte yandan, Pilot Adli Yardım Destek Programı kapsamında kurulacak yardım masası ve telefon destek hattıyla insan ticareti mağdurlarına adli yardım verilecek.
PROJE UYGULAMA EKİBİNDEN ÇAĞRI: “DESTEK VE İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ”
Proje uygulama ekibi, insan ticareti konusunun hassasiyetine işaret ederek, paydaşların ve yerel organların desteğinin önemli olduğunu vurguladı.
Projenin sürdürülebilir olması adına 2 yıl boyunca ve sonrasında bu konuda çalışan diğer sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde olunmasının önemine de dikkat çekildi.
(RÇ/ŞEB)


 

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